Die Garagenfabrik von Steidle in Krauchenwies soll in mehreren Abschnitten erweitert werden. Der Hintergrund: Neben der nach wie vor gut ausgelasteten Garagenproduktion will die Sigmaringer Firma eine zweite Produktionshalle für sogenannte Technikgebäude erstellen.

„Wir reagieren damit auf die stärker werdende Nachfrage“, sagt Firmeninhaber Hans Steidle auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Pumpenhäuser oder Verteilerboxen für die Glasfasertechnik können kostengünstiger in Fertigteilbauweise hergestellt werden. In diesem Segment sieht Steidle einen Zukunftsmarkt, worauf er mit dem Neubau reagiert.

Halle misst bei 2000 Quadratmeter

Laut dem Bauantrag, den der Gemeinderat von Krauchenwies bereits billigte, hat die Produktionshalle eine Grundfläche von 1875 Quadratmetern. Sie wird auf dem Firmengelände beim ehemaligen Baggersee zwischen der bestehenden Garagenproduktion und dem Holzpelletwerk errichtet.

Allerdings nicht an einem Stück, sondern in Abschnitten. So kann Steidle flexibel auf die Nachfrage reagieren.

Eine Wand mehr als bei Garagen

Er hält die neue Produktionshalle für erforderlich, weil die Garagenproduktion nach wie vor gut ausgelastet ist. Durch verstärkte Vertriebsbemühungen gelinge es, dass die Geschäfte weiter gut laufen. Die bestehende Produktion ist auf Garagen ausgerichtet. Die Schalungen sind so angeordnet, dass eine Seite der Gebäude geöffnet bleibt.

In der neuen Halle, die vom Sigmaringer Büro Planquadrat geplant wird, werden Gebäude aus Beton gegossen, die vierseitig geschlossen sind.

Die Halle wird in Stahlbauweise errichtet und mit Sandwichelementen verkleidet. Steidle hofft, dass die Baugenehmigung Mitte Oktober vorliegt und er danach direkt beginnen kann. „Mit dem Landratsamt ist die Zusammenarbeit gut. Der Brand- und Arbeitsschutz wurde im Vorfeld abgestimmt“, sagt der Unternehmer, dessen Firma in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert.

Steidle will sich möglichst breit aufstellen

Ziel des Traditionsunternehmens ist, sich möglichst breit aufzustellen. Deshalb setzt Steidle neben Geschäftsfeldern wie Bauen, Beton-Garagen, Holzbau und Quarzsand immer stärker auf erneuerbare Energie. Zusammen mit einem Partnerunternehmen werden in Krauichenwies Holzpellets produziert. Neu im Firmenportfolio ist ein Versuchsprojekt in einem Wald in Rengetsweiler, in dem unter einer in zehn Metern Höhe montierten Photovoltaikanlage Bäume aufgeforstet worden sind. Sollte sich dieses Projekt bewähren, könnte es sich für Steidle zu einem weiteren Geschäftsfeld entwickeln.