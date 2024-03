Drei Kebap-Schnellimbisse im Kreis Sigmaringen sind in den Fokus der Lebensmittelkontrolle geraten. Wie das Landratsamt Sigmaringen über eine Internetseite des Verbraucherschutzes mitteilt, untersagte die Behörde einem Schnellrestaurant den Betrieb bis zur Beseitigung der Missstände. Bei den beanstandeten Betrieben handelt es sich um Schnellimbisse in Sigmaringen, Herbertingen und Stetten am kalten Markt.

Kontrolle wird Monate später publik

Mit mehrmonatiger Verzögerung veröffentlicht das Landratsamt die Ergebnisse seiner Kontrollen auf einer Internetseite, wenn es zu Beanstandungen kam. Erst vor wenigen Tagen erscheinen die Informationen zum Schnellimbiss „Stern Kebap“ in der Hornsteiner Straße in Sigmaringen auf der Internetseite.

Wie auf der Seite nachzulesen ist, liegt die Kontrolle des Veterinäramts bereits fünf Monate zurück. Bei der Routinekontrolle seien zum wiederholten Male Verstöße gegen die Vorschriften festgestellt worden, führt die Behörde aus.

Verdorbene Sardinen seien nicht mehr für den Verzehr geeignet gewesen. Zudem ließen die Kontrolleure das Frittierfett untersuchen, in dem Pommes Frites zubereitet werden, und stellten fest, dass es verdorben war.

Zwei Wochen später heißt es: Alles tipptopp

Hasan Yazgan von der Inhaberfamilie räumt in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die Vorwürfe ein. Die Sardinen seien im Kühlschrank vergessen worden. „Zwei Wochen danach waren die Kontrolleure erneut hier und haben gesagt: Alles ist tipptopp.“

Er habe alle Missstände beseitigt, weshalb sein Betrieb nun jederzeit kontrolliert werden könne, sagt Hasan Yazgan. Die im Oktober vergangenen Jahres festgestellten Verstöße ahndeten die Lebensmittelkontrolleure mit einem Bußgeld in Höhe von 1300 Euro.

Zwei weitere Imbisse im Visier der Kontrolleure

Laut der Internetseite verbraucherinfo-bw.de stellten die Veterinäre bei Kontrollen Ende November bei zwei weiteren Kebap-Schnellrestaurants Mängel fest. In der Gaststätte Danheimer in Stetten am kalten Markt beanstandeten die Kontrolleure verdorbene, übelriechende Hähnchenbrüste. Zudem seien die Hygieneverhältnisse in der Küche unzureichend gewesen, weil Arbeitsbehältnisse und -platten nicht vorschriftsgemäß gereinigt gewesen seien.

Dem dritten beanstandeten Betrieb, Desi Pizza Kebap in Herbertingen, untersagten die Kontrolleure aufgrund der hygienischen Verhältnisse das Herstellen und den Verkauf von Lebensmitteln. Die vorübergehende Schließung erklären die Experten mit dem Mäusekot, der in der Küche gefunden worden sei. Zwei Tage nach dem Fund kontrollierten die Veterinäre den Betrieb in Herbertingen erneut und hoben ihre Anordnung vom 29. November wieder auf.