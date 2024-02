Lustige Vorlese-Geschichte mit einer wichtigen Botschaft

Die nächste Bücherbärchen-Geschichte in der Stadtbibliothek wird am Donnerstag, 22. Februar, um 16 Uhr vorgelesen. Zu hören gibt es dieses Mal das Bilderbuch „Das Nilpferd wünscht sich Flügel“ von Julia Jarman & Lynne Chapman.

Die Geschichte erzählt von den Tieren in Afrika. Der Löwe wird eines Tages von ohrenbetäubendem Lärm aus dem Schlaf gerissen. Die anderen Tiere an der Wasserstelle sind unzufrieden mit ihrem Aussehen. Da hat der König der Tiere eine Idee: Er öffnet einen „Tauschladen“. So bekommt das Nilpferd statt des dicken Hinterteils zum Beispiel einen Krokodilschwanz. Doch so richtig zufrieden ist es damit nach einer Weile auch nicht mehr… Eine lustige Bilderbuch-Geschichte mit einer wichtigen Botschaft für Kinder ab vier Jahren.

Die Veranstaltung findet im Untergeschoss der Stadtbibliothek statt, Dauer circa 30 Minuten, Eintritt frei. Eine vorherige Anmeldung in der Stadtbibliothek unter Telefon 07571/106260 oder per Mail an [email protected] ist erforderlich.