Lkw kommt von der Straße ab - Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt

Zu einer rund zweistündigen Sperrung hat am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 463 zwischen Sigmaringen und Albstadt die Unaufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers geführt.Wie die Polizei mitteilt, war der 54-Jährige gegen 10.30 Uhr mit seinem Sattelschlepper von der Fahrbahn auf das Bankett gekommen und beschädigte dieses hierdurch. Die verschmutze Fahrbahn musste in der Folge auf rund 200 Meter durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der Schaden am Bankett wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Lastwagen blieb unbeschädigt.