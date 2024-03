LIZE räumt beim Malwettbewerb ab

Großer Jubel in der Liebfrauenschule: Beim Malwettbewerb für den Lions Adventskalender 2025 haben die Schüler und Schülerinnen der Liebfrauenschule vier der fünf ausgelobten Preise abgeräumt. Lediglich das Störk Gymnasium Bad Saulgau konnte noch einen Preis für sich verbuchen, alle anderen neun Schulen, die sich ebenfalls am Malwettbewerb des Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern beteiligt hatten, gingen leer aus. Für die Gewinner gab es Gutscheine und Geld für die Klassenkasse. Letzteres sorgte besonders bei den Mitschülern, aber auch bei den Lehrkräften für große Freude.

Während die Sonnenstrahlen durch die Fenster der Mensa den anwesenden Fünft- und Sechstklässlern den Rücken wärmten, blickten diese auf fünf Winterbilder an der Pinwand. Fünf von insgesamt 221 eingereichten Kunstwerken. Gemalt von Schülern der fünften und sechsten Klassen, ausgewählt von einer Jury aus Lions Club Mitgliedern und Vertretern der „Schwäbischen Zeitung“.

Zur Preisvergabe skizzierte Pastpräsident Wilhelm Stöcker vorweg die Arbeit der Lions-Bewegung, die deutschlandweit 600 Clubs mit 55.000 Mitgliedern umfasst. Eine wichtige Aufgabe sei dabei, Spenden zu regenerieren und an soziale Projekte und Bedürftige zu verteilen. Im vergangenen Jahr hatte sich der Lions Clubs Sigmaringen-Hohenzollern zum 50-jährigen Jubiläum 50.000 Euro als Spendenziel gesetzt - erreicht wurden 60.000 Euro. „Ein Großteil dieses Geldes kam aus dem Verkauf des Lions Adventskalenders“, so Stöcker.

Vor 17 Jahren ins Leben gerufen, umfasst der Kalender mittlerweile eine verkaufte Auflage von 5000 Stück pro Jahr. „Bisher konnten wir insgesamt 332.000 Euro an Spenden einnehmen und weitergeben“, sagte Torsten Novinsky vom Lions Club.

Nach diesem Zahlenwerk übernahm Ralf Haller, der beim Lions Club den Malwettbewerb verantwortet, den spannendsten Teil: die Preisverleihung. Neben den drei Erstplatzierten gab es zwei Sonderpreise. „Die Auswahl fällt jedes Jahr so schwer, daher haben wir uns für zusätzliche Sonderpreise entschieden“, begründete Haller.

Die fünf Gewinner gaben sich am Ende ziemlich cool. Die Vorlagen für ihre Motive haben sie - so wie Ilvy - von Servietten oder - so wie Leopold - im Internet abgeschaut. Gemalt war relativ schnell, vorab gab es eine Skizze. Wofür sie ihren Büchergutschein verwenden, wissen sie noch nicht. Mehr fällt ihnen für die Klassenkasse ein: Freibad, Eis essen, Jumptown, Klassenfahrt oder …

Die Gewinner

1. Platz: Leopold Hainzl, Klasse G6c der Liebfrauenschule - Büchergutschein und 200 Euro für die Klassenkasse

2. Platz: Ilvy Kriegel, Klasse G6a der Liebfrauenschule - Büchergutschein und 150 Euro für die Klassenkasse

3. Platz: Pauline Graf, Klasse 6b des Störk Gymnasiums - Büchergutschein und 150 Euro für die Klassenkasse

Sonderpreis: Sofiia Kushneryk, Klasse G6c und Mike Duttenhöfer, Klasse G5b der Liebfrauenschule - Büchergutschein und je 100 Euro für die Klassenkasse