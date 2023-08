Tierischer Besuch

Gläubig oder auf Irrwegen? Fuchs will in die Kirche gehen

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Die Beweisfotos: Der Fuchs geht zielgerichtet auf die Neuapostolische Kirche in Sigmaringen zu und macht kehrt, weil die Türen verschlossen sind. (Foto: Gregor Schill )

Ein Leser von Schwäbische.de entdeckt Meister Reineke an einem ungewöhnlichen Ort in Sigmaringen. Er macht Fotos des Tieres - und sich so einige Gedanken.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 15:24 Von: Michael Hescheler