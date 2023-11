Lionsclub startet Adventskalender-Aktion

Von der Adventskalender-Aktion des Lionsclubs Sigmaringen-Hohenzollern sollen auch in diesem Jahr wieder bedürftige Menschen profitieren. Die Notwendigkeit zu Hilfen für Kinder und pflegebedürftige Menschen sei nach wie vor groß, sodass die Teilnahme ungebrochen sei, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Menschen, die den Adventskalender mit großem Interesse erwarten, seien an der Idee und der Unterstützung stark beteiligt. Das zeige sich an der diesjährigen Stückzahl, die mit 5000 Exemplaren erneut sehr hoch sei.

Die vielfältigen Gewinne, Sach- und Gutscheinspenden, verbergen sich hinter den Türchen des Kalenders. Der Hauptgewinn geht am 24. Dezember zu einem Luxus-Wochenende nach Lindau mit dem Besuch der Festspiele Bregenz im Sommer 2024, gesponsort durch die Firma Löffler Bauunternehmungen aus Hohentengen.

Die Gewinne werden in der Adventszeit vom 1. bis 24. Dezember täglich als Anzeige in „Schwäbischen Zeitung“ veröffentlicht, sowohl in der Printausgabe wie auch im Internet. Den Link finden Interessierte auf der Rückseite des Adventskalenders. Auf der Homepage des Lionsclubs können die Käufer einen Tag später die Gewinnzahlen mit ihren vergleichen.

Wie auch in den vorherigen Jahren wurde das Design auf der Vorderseite durch einen Malwettbewerb von Schülern aus den Klassenstufen 5 und 6 diverser Schulen ermittelt. In diesem Jahr gewann Patrizia Szél aus Sigmaringendorf (damals G5a der Liebfrauenschule Sigmaringen) und konnte sich mit ihrer Klasse über einen Preis freuen, der dazu genutzt wurde, einen Klassenausflug auf den Affenberg zu unternehmen.

Auch dieses Jahr wird der Malwettbewerb für den Adventskalender 2024 initiiert für alle teilnehmenden Schulen und Klassenstufen 5 und 6, so der Lionsclub. Hierzu gibt es eine Ausschreibung, die in den nächsten Wochen an die Sekretariate der Schulen in der Region geschickt wird.

Der Kalenderverkauf ist terminiert auf folgende Daten (Start morgens ab etwa 9.30 Uhr): 8. November ‐ Martinimarkt Mengen, 11. November ‐ Sigmaringen Innenstadt (bei der Volksbank) und Sigmaringen (Edeka-Center Sigmund), 18. November Sigmaringendorf (vor der Bäckerei) und Bad Saulgau (Wochenmarkt).