Seit mehr als 100 Jahren ist bekannt, dass sich auf dem Gelände des Interkommunalen Gewerbe- und Industrieparks Graf-Stauffenberg (IGGS) historische Grabhügel befinden. Jetzt sollen sie gerettet werden, denn die Stadt plant, das Areal im Südwesten des früheren Kasernengeländes erschließen und im Anschluss auch bebauen zu lassen.

Nachdem die Grabhügel bislang unter der Erde geschützt waren, muss erst bei Bedarf gehandelt werden, so Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch: „Die Ausgrabungen sind natürlich auch kostenintensiv.“ Dieser Fall tritt nun ein, denn die Fläche soll das IGGS-Gewerbegebiet erweitern.

So sieht der Zeitplan aus

Ursprünglich sollten die ersten Grabungen bereits im Herbst dieses Jahr starten, doch für das darauf liegende Naturschutzgebiet brauche es zunächst eine Ausgleichsfläche, so Janisch. Erst, wenn sie gefunden ist ‐ die Suche laufe derzeit ‐ können die Arbeiten beginnen. Laut Doris Schmid vom Landesamt für Denkmalpflege können die Arbeiten voraussichtlich erst im Frühjahr beginnen.

Bislang ist die Fundstelle nur per Luftaufnahmen kartiert. Nennenswerte Bodenfunde habe es noch nicht gegeben, sagt Janisch, auch nicht, als vor etlichen Jahren Probegrabungen gemacht worden sind. Nun soll es einen weiteren Versuch geben. Hintergrund ist laut Schmid die Rettung dessen, was sich in den Grabhügeln finden lässt. Fest steht bereits, dass besagte Hügel aus der Hallstattzeit stammen, also aus den Jahren 800 bis 450 vor Christus.

Das vermuten Archäologen in den Grabhügeln

Unter besagten Grabhügeln seien Verstorbene und ihre Angehörigen bestattet worden. „Damals war es üblich, dass sie mit Ausstattung ins Grab kamen“, so Schmid. Gemeint sind damit Waffen, Schmuck oder sogar Geschirrsätze.

Sie sowie die Knochen sollen geborgen und dokumentiert werden. Da es sich um nicht-christliche menschliche Überreste handelt, müssen sie nicht erneut bestattet, sondern im Zentralarchiv aufbewahrt werden, nachdem Erkenntnisse über Alter und Krankheit der Toten gemacht worden sind.

Firma ist bereits beauftragt

Besagte Fläche umfasst sechs Hektar. Die Stadt hat bereits die Firma Archaeo Task aus Engen beauftragt. Sie hat auch die Grabungen im Mengener Ziegeleschle übernommen, wo es ebenfalls Funde aus der Hallstatt- sowie der Keltenzeit gegeben hatte.

Welche Auswirkungen die Arbeiten auf die Erschließung des Geländes haben, ist offen. Sollten nur Funde ohne neue Erkenntnisse gemacht werden, sei das Thema „schnell abgehakt“, so Janisch: „Im schlimmsten Fall ist mit zeitlichem Verzug zu rechnen.“ Welche Firma sich dort ansiedeln wird, sei derzeit noch offen. Wie die Stadtsprecherin mitteilt, gebe es immer wieder Anfragen, aber noch sei kein Vertrag unterschrieben.