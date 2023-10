Lieblingsbücherabend bei Osiander

Der Buchmarkt wartet wieder mit einer unglaublichen Vielzahl an interessanten und spannenden Büchern auf. Um die Auswahl zu erleichtern, stellt die Osiander-Filiale Sigmaringen, Antonstraße 24, am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in gemütlicher Atmosphäre Lieblingsbücher vor. Das Highlight: Autorin Anna Maria Schmid stellt ihren neuen Roman „Die Zeit in meinem Kopf“ vor. Karten zu fünf Euro gibt es im Vorverkauf bei allen Osiander und Ravensbuch Buchhandlungen oder unter osiander.reservix.de/events sowie an der Abendkasse.