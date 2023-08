Glasscherben im Müsli, Schimmelpilze in Feigen und Keimbelastung in Wurstwaren: Im Essen will das keiner haben, trotzdem gibt es immer wieder Fälle, in denen das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen Lebensmittel deshalb beanstanden muss.

Im vergangenen Jahr hat das CVUA etwa 8100 Proben genommen und untersucht von denen 30 gesundheitsgefährdend waren.

Zahl gesundheitsschädlicher Proben ist gering

„Auch wenn es hier und da Beanstandungen gab kann man sagen, dass unsere Lebensmittel im Großen und Ganzen einwandfrei sind“, sagte Miriam Zeiler, die Leiterin des CVUA bei der Vorstellung des Jahresberichtes.

Die Zahl der gesundheitsschädlichen Beurteilungen ist gering. Miriam Zeiler

Von den insgesamt 8124 Proben passierten 84 Prozent ohne Beanstandung und bei lediglich 16 Prozent wurden Verstöße festgestellt. „Die Zahl der gesundheitsschädlichen Beurteilungen ist gering“, stellte Zeiler fest.

In Trockenfrüchten, besonders Feigen, wurden ein Drittel der getesteten Früchte wegen der Überschreitung des von der EU festgelegten erlauben Höchstgehaltes von Schimmelpilzgiften bemängelt. Diese Toxine können krebserregend wirken und die Nieren schädigen.

28 Prozent der getesteten Walnüsse beanstandet

Auch bei Walnüssen gab es Beanstandungen. 28 Prozent der Nüsse wurden am Ende ihrer Haltbarkeit beanstandet. Eine sensorische Prüfung ergab ranzigen, bitteren, kratzenden oder gar brennenden Geschmack.

Den Gehalt von Konservierungsstoffen in Konfitüren und Fruchtaufstrichen hat das Labor von Antje Schön überprüft. Hier gilt, Konfitüren, Marmelade und Gelees dürfen aufgrund ihres höheren Zuckergehaltes kein Konservierungsmittel enthalten.

Fruchtaufstriche hingegen dürfen diese enthalten. Hier wurden vor allem die Produkte von Direktvermarktern wie Marktstände und Bauernläden kritisiert, weil die Kennzeichnungspflicht oftmals nicht beachtet wurde.

22 von über 200 Proben beanstandete Simone Mellert wegen zu hohen Keimgehalts. Untersucht wurden Brühwürste wie Lyoner, Rohwürste und Kochpökelwaren.

Im Vergleich dazu gab es beim Reibekäse keine mikrobiologischen Auffälligkeiten. Stattdessen stimmte die Zusammensetzung oder Kennzeichnung bei 21 Prozent der Proben nicht. Trennmittel, die zugegeben werden, damit geriebener Käse nicht zusammenklebt, wurde zum Beispiel nicht auf der Zutatenliste angegeben.

Wasser hat noch keine Kontamination von PFAS

Das Labor von Gerhard Thielert hat sich bei dem am besten und strengsten kontrollierten Nahrungsmittel Trinkwasser mit der Belastung durch so genannte PFAS (Perfluorierte Alkylsubstanzen) befasst. Diese Chemikalie ist praktisch unzerstörbar und reichert sich in der Umwelt an. In Baden–Württemberg hat es jedoch bis auf einige Hotspots im Badischen noch keine Kontamination des Wassers gegeben.

Abschließend berichtete Manuela Rosenberger über Nicotine–Pouches, kleine Tütchen zur oralen Aufnahme von Nikotin. Diese sind in Deutschland aufgrund des überhöhten Nikotingehalts als gesundheitsschädlich verboten, werden allerdings über das Internet und schwarz vertrieben und sind besonders bei jungen Leuten beliebt.