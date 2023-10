Ins Leben anderer eintauchen und wiedergeben: Diesem Job geht die Sigmaringerin Heidi Friedrich seit etwa drei Jahren nach. Die freie Journalistin hat bereits vier Biografien geschrieben, unter anderem über den Star-Oboisten Albrecht Mayer. Ab dieser Woche bietet Friedrich eine Schreibwerkstatt an der Volkshochschule Inzigkofen an, um anderen auf dem Weg zur eigenen Biografie zu helfen. Im Interview spricht sie über intime Momente beim Schreiben, ihre Beweggründe und ihren großen Wunschprotagonisten.

Sie schreiben inzwischen fast nur noch Biografien. Warum haben Sie sich entschieden, den Journalismus ruhen zu lassen?

So schön es ist, immer wieder an etwas Neuem zu arbeiten, ist das Artikelschreiben oft auch sehr kleinteilig. Ich fand es interessant, mich über einen längeren Zeitraum mit einem Thema zu beschäftigen.

Sie haben sich entschieden, sich Biografien zu widmen, nicht etwa Sachbüchern oder Romanen. Welche Rolle spielen dabei ihre journalistischen Wurzeln?

Diese Empathie fürs Gegenüber, umfassend zu denken und hinter die Fassaden schauen sind Fähigkeiten, die ich als Journalistin anwenden kann. Ich würde sogar sagen, dass der einzige Unterschied am Ende die Länge des Projekts ist.

Nach welchen Kriterien suchen Sie aus, über wen Sie schreiben?

Mir liegt besonders am Herzen, wenn Menschen im Fokus stehen, die anderen Hoffnung machen. Wir leben in einer Zeit, in der vieles so negativ ist. Wir brauchen umso mehr gute Geschichten von Menschen, die es geschafft haben, ihr Leben nach einem Schicksalsschlag wieder in positive Bahnen zu lenken. Das tut mir auch gut.

Was meinen Sie damit?

Meine Arbeit hilft auch mir, mit dem Negativen in der Welt besser umzugehen und das Schöne nicht zu vergessen.

Welches Projekt war Ihr bislang spannendstes?

Sie alle waren spannend. Aber mit Albrecht Mayer am Spiegel-Bestseller „Klangwunder“ zu arbeiten, war am lustigsten. Letztens war ich mit meiner Tochter im Auto unterwegs und es kam ein Stück mit einer Oboe. Wir haben beide sofort erkannt, dass es Albrecht war, obwohl es nicht angesagt wurde ‐ und wir hatten Recht. Wir konnten hören, dass er das war. Durch ihn konnten wir diese Weltluft schnuppern, das war aufregend.

Wie schaffen Sie es, so viel Vertrauen zu schaffen, dass Ihr Gegenüber sich derart öffnen kann?

Man muss sich erst einmal zusammenfinden. Anfangs muss ich auch immer sehr oft versichern, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangen wird, was nicht abgesegnet ist. Aber dann geht es relativ schnell, habe ich den Eindruck. Ich werde regelrecht zu einer Art „Beichtmutter“.

Das klingt, als hätten Sie eine enge Verbindung zu Ihren Protagonisten.

Es entsteht auf jeden Fall eine persönliche Beziehung und ich bin mit allen noch in freundschaftlichem Kontakt. Aber ich grenze mich auch ab. Wenn das Buch vorbei ist, ist das Thema abgeschlossen.

Wenn Sie noch eine Wunschbiografie schreiben könnten, wen würden Sie porträtieren?

Ich habe dem Basketballer Dirk Nowitzki eine Anfrage gestellt, auch wegen der Größe. Ich bin auch sehr groß, das wäre eine Parallele. Aber er will leider keine Biografie schreiben.

Sie bieten eine Schreibwerkstatt rund um autobiografisches Schreiben in Inzigkofen an, sie ist ausgebucht. Welches Ziel verfolgen Sie?

Ich setze kein Ziel, aber eine Maxime ist, dass niemand über das Geschriebene urteilt. Jeder kann sein Ziel verfolgen, sei es, etwas aufzuarbeiten, mit jemandem Frieden zu schließen oder schöne Geschichten für die Nachkommen aufzuschreiben. Ich will ihnen dabei helfen und die Grundlage mitgeben, um selbst autobiografisch schreiben zu können.

Die Schreibwerkstatt ist ausgebucht, soll aber künftig zweimal im Jahr an der Volkshochschule Inzigkofen stattfinden. Mehr Informationen gibt es online unter www.heidi-friedrich.jimdofree.com