Bei einer Versammlung am Mittwochabend im ehemaligen Offiziersheim haben Anwohner deutlich gemacht, dass sie die Auswirkungen der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge kritisch sehen.

Eltern berichten von Belästigungen ihrer Kinder. Den Spielplatz im Wohngebiet Ziegelesch will die Polizei deswegen stärker ins Visier nehmen.

Empfohlene Artikel Blick durchs Schlüsselloch So lebt ein Flüchtling in der LEA q Sigmaringen

Rund 20 Anwohner folgten der Einladung der Verantwortlichen der Landeserstaufnahmestelle. Das Regierungspräsidium als Betreiber der Einrichtung war mit dem Präsidenten Klaus Tappeser, dem Referatsleiter und dem LEA–Leiter vertreten. Die LEA–Leitung wies auf einige Entscheidungen hin, die die Situation verbessern sollen.

So wird eine langjährige Sigmaringer Forderung nach einer Lockerung des Alkoholverbots auf dem LEA–Gelände erfüllt. Bislang war es so, dass innerhalb des Zauns nicht getrunken werden durfte.

Die Folge: Bewohner trafen sich außerhalb der LEA oder in den angrenzenden Gebieten. So wurden immer wieder Trinkgelage bei der Kreuzkirche oder in der Unterführung an der Jet–Tankstelle gemeldet.

Eltern organisieren einen Laufbus

Eltern organisieren außerdem einen sogenannten Laufbus zur Geschwister–Scholl–Schule. Das Angebot richtet sich vor allem an Erstklässler. Die Kinder werden auf ihrem Schulweg von Eltern begleitet. Wer sich dem Laufbus anschließen möchte, erfährt über die Schulleitung oder das Amt für Familie und Bildung im Rathaus Einzelheiten.

Während der Versammlung schilderten Anwohner Ereignisse in Zusammenhang mit Bewohnern der Landeserstaufnahmestelle, die Verantwortlichen aus dem Regierungspräsidium, Polizeiführer und Bürgermeister Marcus Ehm bezogen Stellung dazu.

Meine 15–jährige Tochter wurde drei Mal angemacht, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war. Mutter

Mehrfach merkten Eltern an, dass ihre Kinder im Freibad oder auf dem Weg dorthin belästigt wurden. „Meine 15–jährige Tochter wurde drei Mal angemacht, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war“, sagte eine Mutter und fragte: „Was können wir dagegen unternehmen?“

Auch bei niederschwelligen Belästigungen solle die Landeserstaufnahmestelle oder die Polizei informiert werden, riet Polizeipräsident Uwe Stürmer: „Laufen Sie etwas weiter, rufen Sie die 110 und beobachten Sie, wo die Verdächtigen hinlaufen.“ Wichtig sei ein unverzügliches Handeln, zudem empfiehlt die Polizei, andere Passanten in das Geschehen einzubeziehen. Ratsam sei, eine Öffentlichkeit herzustellen.

Empfohlene Artikel Deutliche Worte vor Spitzenpolitikern Landeserstaufnahmestelle: Bürgermeister Ehm fordert eine Höchstgrenze q Sigmaringen

LEA–Leiter Hardy Losekamm beschrieb, wie seine Einrichtung mit Bewohnern umgehe, die gegen Regeln verstoßen, indem sie andere Menschen belästigten. „Von Sicherheitskräften werden sie zur Leitung begleitet und bekommen von uns eine Ansprache.“

Belästigungen im Freibad sind mehrfach Thema

Mehrfach berichteten Anwohner von Belästigungen im Freibad. Eine Mutter von 14 und 16 Jahre alten Töchtern sagte: „Sie werden in einer Sprache angemacht, die sie nicht verstehen.“ Ihre Kinder würden zwar sagen, dass sie dies als nicht so schlimm empfänden, aber das Sicherheitsgefühl sei verloren gegangen. „Einfach schade finde ich das, weil ich es unmöglich finde, die Kinder mit Angst zu erziehen.“

Bürgermeister Marcus Ehm verwies auf die Streetworker des Roten Kreuzes, die Im Freibad Präsenz zeigen. Das Ergebnis: Man habe die Situation besser in den Griff bekommen.

Wir haben es wieder heller. Anwohner

Ein Anwohner aus dem Ziegelesch konstatierte, dass die Maßnahmen der Sicherheitskräfte Wirkung zeigten. Die Polizei zeige Präsenz. „Wir haben es wieder heller“, sagte er und bezog sich auf die Entscheidung der Stadt, die Straßenbeleuchtung durchgehend brennen zu lassen.

Die LEA–Leitung forderte er auf, die Zahl der alleinstehenden Männer zu reduzieren. „Wir spüren jedes Prozent.“ Laut aktuellen Zahlen sind von den 1362 in der LEA untergebrachten Flüchtlingen drei Viertel Männer ohne Familie.

Polizei beziffert Zahl der Haftbefehle

Nach einer Reihe von Einbrüchen in den angrenzenden Wohngebieten sei es den Sicherheitsbehörden gelungen, die Täter dingfest zu machen. Erst vor wenigen Tagen habe es in der Hornsteiner Straße Einbruchsversuche und daraufhin einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Sigmaringer Revierleiter Salomon verwies darauf, dass die Polizei über diesen Fall offensiv berichtet habe.

Der Polizeipräsident sprach von 26 Haftbefehlen, die in diesem Jahr bislang ausgesprochen wurden. Bezogen auf die 8000 in diesem Jahr insgesamt in der LEA untergebrachten Flüchtlinge liegt die Zahl der Flüchtlinge, die ins Gefängnis mussten, bei weniger als einem halben Prozent.

Unter potenziellen Täter habe sich das Vorgehen der Polizei in Sigmaringen herumgesprochen. Aus diesem Grund seien die Einbrüche zuletzt auf nahezu null gesunken, so die Einschätzung der Verantwortlichen.

Die politische Diskussion um die Landeserstaufnahmestelle wird am 27. Oktober im Gemeinderat fortgesetzt. Justizministerin Marion Gentges (CDU), in deren Zuständigkeit die Landeserstaufnahme fällt, will an diesem Tag nach Sigmaringen kommen.