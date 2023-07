Seit rund zwei Monaten verteilt eine neu gegründete Bürgerinitiative Flyer in der Stadt Sigmaringen. Ihr Ziel: Bürger finden, die in Form einer Unterschrift auf Namenslisten bekunden, ebenfalls mit der aktuellen Situation der Zunahme an Flüchtlingen unzufrieden zu sein.

Die „Schwäbische Zeitung“ hatte bereits zweimal über die Bürgerinitiative berichtet, jetzt waren die Initiatoren erstmals bereit, über ihre Motivation für das Verteilen der Flyer zu reden. Das Ehepaar aus einem Sigmaringer Ortsteil möchte weiterhin anonym bleiben, aus Angst vor Repressalien aus der Bevölkerung: „Vier, fünf Mails sind bei uns eingegangen, in denen wir übel beschimpft wurden“, sagt die Frau. Auch habe ein Schreiber in dem Symbol, das sich auf dem Flyer befindet, ein Hakenkreuz erkennen wollen.

Symbol entwickelt Freund der Familie

Die Initiatorin findet das „wirklich unglaublich“ und sagt zum Logo: „Deutschland ist ein christliches Land, deshalb das Christenkreuz. Das Eiserne Kreuz haben wir als Symbol für Schutz und Verteidigung gewählt.“ Das Eiserne Kreuz sei aus ihrer Sicht schließlich das Symbol der Bundeswehr und diese sei „dafür da, das Land und das Volk zu verteidigen und zu schützen“.

Das Symbol sei von „einem Freund der Familie“ manuell entworfen worden. Der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Ravensburg mit Sitz in Friedrichshafen hatte die Unbedenklichkeit des Logos in verfassungsrechtlicher Sicht auf SZ–Nachfrage bereits bestätigt.

An diese Menschen richtet sich die Kritik

Das Ehepaar möchte diese Form von „Hetze, Hass und Spaltung in der Bevölkerung wegen Meinungsverschiedenheiten“ nicht länger ertragen. Auch gehe es ihrer Gruppe, zu der weitere sieben Sigmaringer Bürger gehören würden, nicht pauschal darum, gegen Ausländer zu sein: „Unser Anliegen richtet sich nicht gegen die Migranten selbst, sondern gegen die verantwortlichen Politiker, die uns in diese Lage gebracht haben und offensichtlich nicht bereit sind, sie zu ändern“, klagt sie.

Dem festen Stamm der Bürgerinitiative gehe es um drei wesentliche Dinge: „Um Sicherheit und Frieden in und um Sigmaringen, um die Abschiebung straffälliger Migranten und bestenfalls auch um die Schließung der LEA und Verlegung der Flüchtlinge in eine Großstadt“, sagt die Initiatorin. Sigmaringen sei „einfach zu klein“, um dieses Problem stemmen zu können.

Hier nicht mehr abgebrüht

Ihr Mann erzählt von einem „Erweckungserlebnis“, das einige Monate später zur Gründung der Bürgerinitiative geführt habe. Als im vergangenen Dezember in Illerkirchberg bei Ulm die 14–jährige Ece nach einer Messerattacke durch einen Mann aus Eritrea stirbt, sei die Familie nach Illerkirchberg gefahren, um mitzutrauern.

„Häufig nimmt man diese Übergriffe in der Welt ja schon fast abgebrüht zur Kenntnis, aber hier war der Mord schon fast vor unserer Haustür“, sagt er. Damals habe man entschieden: „So darf es nicht mehr weitergehen. Die Situation ist auch in Sigmaringen ernst und betrifft uns alle.“

Bürger trauen der Bürgerinitiative nicht

Bislang hat die Bürgerinitiative erst rund 30 Namen aus der Stadt auf ihre Liste setzen können, man werde weiterhin Flyer verteilen: „Sigmaringen ist größer als man denken würde, wir kommen eher schleppend voran“, sagt der Mann.

Seine Frau erklärt sich die bislang geringe Resonanz damit, man traue ihrer Bürgerinitiative nicht über den Weg: „Wir haben schon gehört, hinter uns stünde wahlweise eine Partei, eine rechtsradikale Bewegung oder sogar die Antifa“, ärgert sie sich.