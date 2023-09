Lauftreff Sigmaringen erweitert sein Angebot

Ab sofort bietet der Lauftreff Sigmaringen neben den bisherigen Laufzeiten auch einen Termin am Vormittag an. Alle, die Lust am Laufen in der Gemeinschaft haben, sowohl trainierte Läufer als auch Anfänger oder Wiedereinsteiger, sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist donnerstags um 9.30 Uhr am Bootshaus. Geleitet wird die Gruppe von Ingrid Riester, einer versierten Läuferin und bestens motivierten Trainerin. Nähere Informationen gibt es unter [email protected].

Ebenfalls neu hinzugekommen ist ein wöchentliches E-Biking. Start ist jeweils dienstags um 18 Uhr am Bootshaus. Informationen zu allen Terminen gibt es unter www.lauftreff-sigmaringen.de und bei Facebook.