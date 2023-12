Alle Jahre wieder plärren „All I want For Christmas Is You“, „Feliz Navidad“ und „Last Christmas“ zur besinnlichen Jahreszeit aus Radiolautsprechern und Werbeanzeigen. Besonders das Lied von Wham! hat es mir seit wenigen Jahren überraschenderweise angetan. Nicht etwa, weil ich Weihnachtslieder so toll finde.

Durch meine Schwester habe ich eine besondere Version von „Last Christmas“ entdeckt, auf die ich mich jedes Jahr schon im Januar freue: Das Lied von Wham! auf Schwizerdütsch vom Schweizer Radiosender SRF 3. In der Satireversion wird auf der Sprache unseres südlichen Nachbarn mit dem passenden Titel „Das Wort zum Video“ gesungen, was im Musikvideo von 1986 zu sehen ist.

Hoffnung für "All I Want For Christmas Is You"

„De Georg Michael stiigt usm Jeep und die Frau wo do winkt, winkt ned elei“ und „De hät Holz gholt vor de Hütte. Sie will flirte, de Georg will lieber schmücke“ machen das in Dauerschleife laufende Weihnachtslied erstaunlicherweise erträglich.

Wer sich diese amüsante Version des Klassikers nicht entgehen lassen will, kann auf Youtube „Last Christmas“ in der Schweizer Spezialausgabe anhören - und sehen. Für des Schwizerdütschen nicht mächtigen Menschen gibt es Untertitel. Wer weiß, vielleicht machen uns die Schweizer Kollegen im nächsten Jahr Mariah Carey mit einer Satireversion ebenfalls erträglich.