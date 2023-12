Der langjährige Direktor des Kinderheims Haus Nazareth Winfried Dressel ist tot. Wie Heimleiter Peter Baumeister bestätigt, starb Dressel am Freitagmorgen im Alter von 82 Jahren.

Wie 1974 alles begann

Die Liaison zwischen Winfried Dressel und dem Haus Nazareth begann im Jahre 1974. Als Erziehungsleiter und stellvertretender Heimleiter wechselte der Sozialpädagoge in die Einrichtung. Zu dieser Zeit habe man noch alles selbst gemacht, das Kinderheim sei wie ein autarkes Dorf gewesen - beispielsweise mit eigener Landwirtschaft. Dressel übernahm nach wenigen Jahren (1978) den Posten des Heimleiters - und füllte diese Position 28 Jahre lang bis zur Übergabe an den heutigen Stelleninhaber aus. Fünf Jahre lang blieb Dressel noch ehrenamtlicher Direktor, ehe er sich 2011 endgültig zur Ruhe setze.

Das ihm verliehene päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ würdigte seine Verdienste.

Das Heim weiterentwickelt zu dem, was es heute ist

Das kann man wörtlich nehmen. Dressel lebte als Heimleiter im vierten Stock des Kinderhauses. Dressel zu seiner Verabschiedung: „Das war das normalste der Welt und hat Beziehungen geschaffen.“ Zu Heimkindern und zu den Mitarbeitern.

Seine letzten Jahre

Nach seinem Ausscheiden wohnte Dressel in der Sigmaringer Innenstadt, wo er regelmäßig mit einer Gehhilfe spazieren oder in die Kirche ging. Zuletzt wurden die Begegnungen seltener. In den vergangenen Jahren musste Dressel im Josefinenstift gepflegt werden, bis zu seinem Tod zwei Tage vor Heiligabend.

Winfried Dressel wird in der ersten Januar-Woche in Sigmaringen beigesetzt, der endgültige Termin wird noch bekannt gegeben.