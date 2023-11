Landwirtschaft zwischen Erwartungs-, Veränderungs- und Kostendruck

„Die Zukunft der Landwirtschaft geht uns alle an: Wenn wir wollen, dass auch zukünftig gesunde Lebensmittel in Deutschland erzeugt werden, dürfen wir die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Herausforderungen nicht allein lassen.“ Dies machte Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands (BWGV), anlässlich des diesjährigen VR-Agrartags der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Sigmaringen deutlich. Er stellte heraus: „Unsere Landwirtschaft sieht sich gleichermaßen einem hohen Erwartungs-, Veränderungs- und Kostendruck gegenüber ‐ und dies in einer noch nie dagewesenen Dimension und Geschwindigkeit. Wir müssen aufpassen, dass unter diesem immensen Druck nicht eine ganze Branche zusammenbricht.“

Er betont: „Die Betriebe und Unternehmen sind im Bereich Nachhaltigkeit oftmals bereits gut aufgestellt und erkennen die sich daraus ergebenden Chancen.“ Bei der Umsetzung der ökologischen Ziele dürfe die ökonomische Tragfähigkeit für die Betriebe jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Neben den wachsenden Anforderungen an umweltgerechte und klimafreundliche Produktion würden die hohe Inflation sowie die gestiegenen Lohn-, Material- und Energiekosten zu massiven Steigerungen der Produktionskosten beitragen. Glaser: „Die stark gestiegenen Produktionskosten lassen sich nicht vollständig durch höhere Verkaufspreise kompensieren. Wir brauchen Lebensmittelpreise, die im Einklang mit den Produktionskosten stehen und den tatsächlichen Wert der qualitativ hochwertigen Produkte abbilden. Dazu ist ein gesellschaftliches Umdenken notwendig.“

Konzepte, wie es auch weiterhin in einem herausfordernden Umfeld gelingen kann, Mut für Neues zu entfalten und dabei Bewährtes zu bewahren, standen im Mittelpunkt des VR-Agrartags „Verändern, mutig sein, bewahren“. Landwirtinnen und Landwirte sowie Vertreterinnen und Vertreter der Volksbanken und Raiffeisenbanken aus ganz Baden-Württemberg haben sich in der Stadthalle in Sigmaringen damit beschäftigt. Außerdem wurden Strategien erörtert, wie Familienmitglieder in einer Krise gesund bleiben.

Wie die Genossenschaftsbanken als traditionell starke Partner der Landwirtschaft den Betrieben in der Transformation helfen können, darüber referierte Britta Bannick vom Zentralbereich Firmenkunden Agrarwirtschaft bei der DZ Bank in Stuttgart. Sieben Schritte, um resilient und glücklich zu werden, führte Christine Wunsch ‐ Rednerin, Autorin, Coach und Bäuerin aus Südtirol ‐ in ihrem Impulsvortrag „Sei ein Leuchtturm und kein Teelicht“ aus. Und wie aus Tradition Neues entstehen kann, zeigte Diplom-Agraringenieur Stefan Kerner, Inhaber der Erlenbacher Ölmühle und Kreisvorsitzender des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg, in seinem Vortrag „Zurück in die Zukunft“.