Anlässlich der aktuellen Bauernproteste haben sich Landwirte aus der Region am Dreikönigstag zum Kreisbauerntag 2024 in der Festhalle in Laiz eingefunden. Im Mittelpunkt des Treffens standen die aktuellen Probleme innerhalb der Branche, aber auch Aussichten auf die Zukunft.

Ab 5 Uhr könnten Kreisverkehre blockiert werden

Während die Landwirte am Montag ab 10 Uhr einen Protestzug planen, kündigen in Sozialen Medien und bei Textnachichten-Diensten einige Menschen an, dass alle Kreisverkehre in Sigmaringen ab 5 Uhr blockiert werden sollen.

Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Ohne Landwirte wird es auch in Zukunft nicht gehen. Karl Endriß

In seiner Rede betonte Karl Endriß, Vorsitzender des Bauernverbands Biberach-Sigmaringen, dass die Landwirtschaft ein wesentlicher Grundpfeiler für den Wohlstand und die Stabilität der Gesellschaft sei. „Landwirtschaft ist eine Zukunftsbranche. Ohne Landwirte wird es auch in Zukunft nicht gehen“, sagte er.

Ab Montag solle deshalb weiter gegen die drohenden Kürzungen von Subventionen demonstriert werden. Um 10 Uhr ziehe vom Parkplatz am Nollhof aus ein Demonstrationszug aus Traktoren und Schleppern durch Sigmaringen. „Die Proteste müssen im Einklang mit der Bevölkerung stattfinden“, sagt Stefan Käppeler, Vorsitzender des Vereins zur landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen.

Schon länger geht es den Landwirten nicht gut

Die geplanten Streichungen der Agrardiesel-Beihilfe und der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge haben die Stimmung zum Überkochen gebracht, sagte Endriß im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Schon vor dem aktuellen Haushaltsdebakel habe es große Probleme, wie zu niedrige Preise für Lebensmittel, zu hohe Forderungen der Gesellschaft und Höfesterben, gegeben. „Das hat jetzt einfach das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagte er, „Wir möchten es uns mit der Bevölkerung aber nicht verscherzen, da wir gerade einen wahnsinnig großen Rückhalt erleben“.

Die Proteste sollen ein Zeichen setzen, um den Verbrauchern und der Politik die Bedeutung der Landwirtschaft und ihre Probleme aufzuzeigen. „Ich glaube viele Menschen vergessen, dass Bauern Nahrung produzieren. Wir sichern die Ernährung in Deutschland“, sagt Vizepräsidentin und Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Württemberg-Hohenzollern Doris Härle. Zukünftig wünsche sie sich mehr Verständnis und Wertschätzung für die Arbeit der Landwirte.

Betriebsleiter macht sich Sorgen um die junge Generation

Ottmar Pfister, Betriebsleiter eines Milchviehbetriebs in Bingen, meinte, dass besonders die fehlende Planbarkeit und Sicherheit durch „neue und zu hohe Auflagen der Politik“ die Betriebsentwicklung behindern. Eine Investition stelle im Moment ein großes Risiko dar, so Pfister. Er mache sich vor allem Sorgen um die jungen Generationen, die die Höfe übernehmen wollen.

„Ihre Anstrengungen für Tierwohl und Nachhaltigkeit werden von einem großen Teil der Bevölkerung nicht wahrgenommen“, sagte Pfister. Er hoffe auf eine bessere Zusammenarbeit mit den Politikern und auf eine „praktische Umsetzbarkeit der Anforderungen statt ideologischen Vorgaben“.