- Etwa 120.000 Euro kostet der grüne Traktor von Johannes Lehmann. Eine stolze Summe - vor allem, da der 35-Jährige die Landwirtschaft als Nebenerwerb betreibt. Möglich macht es sein Hauptverdienst als Ingenieur. Trotzdem nimmt er an diesem landesweiten Protesttag am Montag teil.

Dem Ingenieur aus Veringenstadt geht es darum, Solidarität mit seinen Kollegen zu zeigen - und für mehr Verständnis bei den Bürgern zu sorgen. An seinem Radlader hat er ein Plakat angebracht, das signalisiert: „Lasst uns ins Gespräch kommen.“

Unternehmer solidarisieren sich mit Landwirten

In seinem privaten Umfeld sei er vielen Vorurteilen über die vermeintlich reichen Bauern begegnet. „Da fehlt es an Aufklärung und Austausch“, so Lehmann. Es gebe kaum Respekt vor den Landwirten, beklagt Lehmann. Auf den Landstraßen werde er mit seinem Traktor von anderen Verkehrsteilnehmern angehupt.

Das ist an diesem Tag anders. Am Nollhof vor Sigmaringen treffen sich die Landwirte - und mit ihnen viele Unterstützer. Darunter sind einige Unternehmer, die ihrem Missfallen über die Politik der Ampelregierung Ausdruck verleihen. „Die da oben müssen weg“, poltert einer von ihnen auf dem Parkplatz, „das sind Zivilversager von vorne bis hinten ohne Schulabschluss.“

Die Landwirtschaft ist alternativlos. Johannes Lehmann

Kurz nach zehn Uhr treffen die letzten Traktoren ein. „Macht keinen Mist, ich halte meinen Kopf hin“, appelliert Organisator Tobias Waldenspuhl noch an die Landwirte. Dann geht es los.

Lehmann ordnet sich nah an der Spitze in den Protestzug ein. Dieser nimmt zügig an Fahrt auf. Denn vor der ersten Station beim Krankenhaus gibt es noch kein Publikum. Lehmann tritt aufs Gas. „Es ist ganz wichtig, dass heute die Themen der Bauern im Vordergrund stehen“, betont er.

Angst vor Unterwanderung des Protests

Im Vorlauf zur Protestaktion habe er beobachtet, dass einzelne versuchen, die Proteste für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Vor allem in Chatgruppen hätten einige über die Strenge geschlagen. „Viele Menschen verhalten sich in den sozialen Medien wie am Stammtisch“, so Lehmann.

Dabei gehe es doch um die Lage der Landwirte, so Lehmann. Diese stünden in einem massiven Wettbewerb mit dem Ausland, wo vielerorts nicht nur der Diesel günstiger, sondern auch die Rückerstattung der KFZ-Steuer höher sei. Der Plan der Bundesregierung, an dieser Stelle zu kürzen, führe dazu, dass Obst und Gemüse künftig noch häufiger aus dem Ausland importiert werde.

So geht es nicht weiter. Die Landwirte sollen noch weiter blockieren. Busfahrer Max Messmer

Seiner Meinung nach sollte der Staat an anderer Stelle den Rotstift ziehen. Dass Kerosin für den Flugverkehr nicht besteuert werde, sei „unverhältnismäßig“. Der Flugverkehr belaste das Klima deutlich mehr als der Bauer mit seinem Traktor, behauptet Lehmann: „Die Landwirtschaft ist alternativlos.“ Der Flugverkehr sei es nicht.

Je näher sich der Protestzug dem Sigmaringer Stadtzentrum nähert, desto mehr stockt der Verkehr. Lehmann betätigt die Hupe. Hunderte Fahrzeuge stimmen in das Hupkonzert mit ein. Es sind nicht nur Traktoren, die ihrem Unmut Luft verschaffen, auch Autos und Sattelzüge beteiligen sich am Protestzug.

Solidarität auch aus der Pflege

Verfolgt wird der Korso von einigen Bürgern am Straßenrand. Am Café Seelos haben sich etwa 40 Menschen zusammengefunden. Eine von ihnen ist Silke Keppler. Obwohl Keppler am Montagmorgen fast zwei Stunden im Stau stand, findet sie die Proteste der Landwirte sehr gut. „Sie haben gemeinsam Macht und ich finde es gut, dass sie friedlich bleiben“, sagt sie. Der Busfahrer Max Messmer ist ähnlicher Meinung: „So geht es nicht weiter. Die Landwirte sollen noch weiter blockieren.“

Als Lehmann durch die Antonstraße fährt, erhält er Applaus von einer zehnköpfigen Frauengruppe. Einige winken, andere klatschen oder zeigen mit dem Daumen nach oben. Zwei von ihnen halten ein Plakat hoch „Die Pflege steht hinter euch“. Lehmann freut sich über diese Solidarität: „Alle ziehen an einem Strang.“