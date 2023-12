Von Meßkirch, Sigmaringen, Veringenstadt und Winterlingen sind am Montagabend mehr als ein Dutzend Landwirte mit ihren Traktoren zu einer Sternfahrt zum Nollhof in Sigmaringen aufgebrochen.

Landwirte demonstrieren gegen Aus von Agrarsubventionen

„Das ist eine Unterstützungsmaßnahme für die Großdemonstration, die heute in Berlin abgelaufen ist“, sagt Tobias Waldenspuhl. Er ist einer der Landwirte, die bereits am Freitagabend in Sigmaringen demonstriert hatten.

Für diese dreifache Belastung müssen wir eine bessere Lösung finden. Robin Mesarosch

Um das Loch im Haushalt zu stopfen, will die Bundesregierung unter anderem Subventionen für Landwirte streichen. Das würde das Aus für den günstigen Agrardiesel, der vom Staat mit 21 Cent pro Liter bezuschusst wird, bedeuten. Zusätzlich sollen Landwirte KfZ-Steuern für ihre landwirtschaftlichen Maschinen zahlen und den CO₂-Preis zahlen. „Für diese dreifache Belastung müssen wir eine bessere Lösung finden“, sagt Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch (SPD) dazu.

Sonst hätten die deutschen Landwirte im Vergleich zu anderen einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Ihn rege es auf, dass die Bundesregierung so sparen müsse.

Die Schuld sieht er bei der FDP. Die ziehe zum Beispiel beim Aussetzen der Schuldenbremse nicht mit. Als weitere Möglichkeit, das Haushaltsloch zu füllen, schlägt Mesarosch vor, Menschen mit „einem hohen sechsstelligen Einkommen mehr an den Steuerabgaben zu beteiligen“.

Kleine Höfe will Mesarosch entlasten

„Wir sollten nicht bei denen sparen, die schon weniger haben“, sagt er. Ähnlich sieht Mesarosch es auch bei den Landwirten. Er möchte kleinere Höfe entlasten, zum Beispiel, in dem der Agrardiesel zumindest bis zu einem gewissen Teil vom Staat zurückerstattet wird.

Die Landwirte im Kreis wollen ihrer Wut derweil weiter Ausdruck verleihen. Mehrere von ihnen überlegen deshalb, am Donnerstag mit ihren Traktoren zu einer Demonstration nach Stuttgart zu fahren.

„Ein Treffpunkt ist schon ausgemacht. Um 4.30 Uhr wollen die ersten in Winterlingen losfahren“, sagt Waldenspuhl. Um 10 Uhr soll in Stuttgart die Kundgebung starten. Ob sie dabei über Landstraßen fahren oder „die radikale Strecke ohne Rücksicht auf Verluste“ über Bundesstraßen und die Autobahn, wollen die Landwirte noch klären, so Waldenspuhl.