Insgesamt 3000 Euro Spendengelder haben Landwirte aus dem Alb-Lauchert Gebiet am Dienstag übergeben. Je 1000 Euro gingen an die städtischen Kindergärten in Gammertingen, die Angelo-Stiftung für krebskranke Kinder und das Hospiz in Sigmaringen.

1000 Euro gingen an die städtischen Kindergärten in Gammertingen. (Foto: Thomas Hummel )

„Wir sind bei unseren Demonstrationen in den vergangenen Wochen gut unterstützt worden“, sagte Thomas Hummel, der mit mehreren Landwirten unterwegs war, um die Spenden persönlich zu übergeben.

Auch die Angelo Stiftung erhielt 1000 Euro. (Foto: Thomas Hummel )

Diese Unterstützung, unter anderem von Metzgern und Bäckern, wollten die Landwirte im Kreis weitergeben. Die letzte Station war das Hospiz. Dort bedankte sich Hildegard Burger mit ihren Mitarbeitern. Das Hospiz sei im laufenden Betrieb auf Spendengelder angewiesen, sagte sie.