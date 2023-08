Landratsamt veranstaltet Kochworkshop für Jugendliche

Der Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamts Sigmaringen bietet am Donnerstag, 7. September, von 10 bis 13 Uhr einen Kochworkshop für Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren an. „Ran an den Herd“ bedeutet, sich mit Freunden oder anderen Jugendlichen zu treffen und gemeinsam Snacks und einfache Gerichte zuzubereiten. Am Ende soll ein leckeres Büfett entstehen, das gemeinsam gegessen wird. Die Teilnehmer erfahren etwas über eine bewusste Ernährung mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln.

Die Veranstaltung findet in Gebäude D der Bertha–Benz–Schule, Talwiese 18, in Sigmaringen statt. Für Lebensmittel wird pro Person ein Kostenbeitrag in Höhe von sechs Euro erhoben. Erforderlich ist eine Anmeldung über www.landkreis–sigmaringen.de/veranstaltungen