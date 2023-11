Jetzt macht die Landrätin Stefanie Bürkle ernst. Seit Wochen betont sie, wie wichtig es ihr ist, dass sich das Landratsamt solidarisch mit Israel zeigt. Zu diesem Zweck wurde eine Israel-Flagge gehisst, die anschließend von Unbekannten geklaut wurde.

Die Behörde organisierte kurzerhand eine zweite Flagge, die wieder in einer Nacht unbemerkt entwendet wurde. Der dritten Flagge, die seit einigen Tagen hängt, soll dieses Schicksal nicht blühen.

Auch Fahnenmast wurde beschädigt

Unmittelbar nach dem Diebstahl der zweiten Flagge vor anderthalb Wochen wurde das Landratsamt aktiv, denn erstens liegen Israel-Flaggen auch im Landratsamt nur in begrenzter Anzahl vor, zweitens will sich die Landrätin diesen Affront nicht gefallen lassen.

„Nachdem die gehisste Israel-Flagge bereits zweimal gestohlen und dabei auch der Fahnenmast beschädigt wurde, haben wir mögliche Sicherheitsmaßnahmen geprüft, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern“, sagt Pressesprecher Sebastian Korinth.

Schluss mit lustig: Jetzt wird die Israel-Flagge videoüberwacht (Foto: Michael Hescheler )

Diese Prüfung zog sich über einige Tage hin. „Als Ergebnis dieser Prüfung ‐ unter anderem mit besonderem Augenmerk auf den Datenschutz ‐ wird der nähere Bereich um die Fahnenmasten nun videoüberwacht“, sagt Korinth. Ein entsprechendes Hinweisschild am Gebäude ist bereits angebracht und soll die Öffentlichkeit auf diese Videoüberwachung aufmerksam machen.

Sigmaringen leiht sich Flagge aus

Zu Beginn der aktuellen Woche hing die dritte Flagge übrigens plötzlich nicht mehr. Auf Nachfrage konnte Pressesprecher Korinth allerdings beruhigen: „Die hat sich lediglich der Sigmaringer Bürgermeister Marcus Ehm geliehen.“

Die Nachfrage bei der Stadt ergibt, dass sie anlässlich des Volkstrauertags mit der Israelflagge vor dem Rathaus auf die aktuellen Kriegsereignisse im Nahen Osten hinweisen wollte: „Um sicherzugehen, dass die Israelfahne rechtzeitig zum Volkstrauertag eintrifft, fragten wir das Landratsamt, ob die Kreisverwaltung der Stadt eine Ersatzfahne als Leihgabe zur Verfügung stellen würde“, teilt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch mit. Mittlerweile hängt die Flagge wieder am Landratsamt.

Polizei hat keine Einwände

Bleibt die Frage, wie sich die Polizei zur Videoüberwachung am Landratsamt stellt. Die hat damit aber keine Bauchschmerzen: „Das Landratsamt ist ja selbst Polizeibehörde“, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog vom Polizeipräsidium Ravensburg, „wir haben das rechtlich nicht zu bewerten“.

Wir wären da auf Zeugenhinweise angewiesen, und die gab es nicht. Oliver Weißflog

Die Täter der ersten beiden Fahnendiebstähle hat die Polizei nicht ermitteln können: „Wir wären da auf Zeugenhinweise angewiesen, und die gab es nicht.“ Zwar gehe er davon aus, dass die Sigmaringer Kollegen gerade in den Wochenend-Nächten ein wachsames Auge auf die Flagge am Landratsamt hätten, aber: „Das wäre schon ein großer Zufall, wenn wir die Täter da in flagranti erwischen.“