Landratsamt informiert über das Ehrenamt als Vormund

Wenn Eltern sterben, krank werden oder nicht mehr für ihre Kinder sorgen können, wird ein ehrenamtlicher Vormund gebraucht: Er oder sie hält Kontakt zu Personen aus dem sozialen Umfeld des jungen Menschen und arbeitet eng mit Fachkräften und Behörden zusammen. Eine Vormundin oder ein Vormund kümmert sich dann zum Beispiel um seine gesundheitlichen, schulischen und beruflichen Belange.

Der Landkreis Sigmaringen sucht weitere Menschen, die diese verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen möchten. An sie und an alle weiteren interessierten Bürgerinnen und Bürger richtet sich eine Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. November, um 18 Uhr in Raum 1108 (Erdgeschoss) des Landratsamts Sigmaringen, Leopoldstraße 4.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen leben meistens in Jugendhilfeeinrichtungen oder in Pflegefamilien. Oft haben sie Gewalt, seelische und körperliche Vernachlässigung sowie Flucht erfahren. Ein Vormund ist der rechtliche Interessenvertreter dieser minderjährigen jungen Menschen. Neben der rechtlichen Vertretung ist es für diese aber genauso wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, an den sie sich vertrauensvoll wenden können. Vom ehrenamtlichen Vormund wird nicht erwartet, dass er das Kind oder den Jugendlichen beziehungsweise die Jugendliche in seinen Haushalt aufnimmt. Auch rechtliche und pädagogische Kenntnisse werden für diese Tätigkeit nicht vorausgesetzt.

Anmeldung