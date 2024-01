Landratsamt bietet Praktikumswoche in den Osterferien an

Eine Praktikumswoche in den Osterferien soll interessierten Schülerinnen und Schülern aller Schularten einen Einblick in die Landkreisverwaltung und in den Ausbildungsberuf der Verwaltungsfachangestellten ermöglichen. Das Angebot richtet sich an alle, die sich derzeit mitten in der Berufswahl befinden oder über eine Ausbildung in der Verwaltung nachdenken. Auch Organisationstalente, die sich für dienstleistungsorientierte Verwaltungsaufgaben interessieren, sind willkommen.

Die Praktikumswoche findet von Dienstag, 2., bis Freitag, 5. April, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr statt. In dieser Zeit erhalten die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in das Landratsamt und in die Aufgaben der Fachbereiche. Sie bekommen ein Bewerbertraining, eine Führung durch das Haus und die Möglichkeit, Auszubildende zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Bewerbungen für ein Praktikum sind möglich über die Internetseite