Damit Landrätin Stefanie Bürkle teilnehmen kann, hat die Krankenhaus-Leitung die Betriebsversammlung verlegt. Die für diesen Donnerstag geplante Zusammenkunft der Mitarbeiter ist nun für den Dienstag, 12. Dezember, anberaumt. Vonseiten der Stiftung Rehabilitation Heidelberg (SRH) werden Vorstandsvorsitzender Christof Hettich und der Leiter des Gesundheitsbereichs Werner Stalla teilnehmen.

Klinik-Geschäftsführer Jan-Ove Faust wird ebenfalls teilnehmen. Wie eine Sprecherin des Krankenhauses auf Anfrage mitteilt, geht es bei der Mitarbeiterversammlung um die Neuorganisation und die Modernisierung des Sigmaringer Krankenhauses.

Kreistag entscheidet über weitere Finanzspritze

Einen Tag zuvor entscheidet der Kreistag (Sitzungsbeginn: 13.30 Uhr im Landratsamt) über eine weitere Finanzspritze in Millionen-Höhe. Der Anteil des Landkreises an einer Kapitalerhöhung in Höhe von sechs Millionen Euro beträgt 2,5 Millionen Euro, die SRH Gesundheit als Mehrheitsgesellschafter wird 3,5 Millionen Euro zuschießen müssen. Zudem wird der Kreistag über einen Zuschuss für den Operationsroboter Da Vinci in Höhe von 2,5 Millionen Euro abstimmen.

Parallel zur Sitzung wird es am Montag einen Protestzug geben, den das Krankenhaus-Bündnis Landkreis Sigmaringen organisiert, dem unter anderem die Gewerkschaft Verdi und die Parteien SPD und Grüne angehören. Start ist um 17 Uhr am Krankenhaus. Vor dem Landratsamt soll es nach Angaben von Benjamin Andelfinger von der Gewerkschaft Verdi Redebeiträge geben und die Teilnehmer wollen dort Grablichter aufstellen, um die bedrohliche Lage zu verdeutlichen.

Verdi rechnet mit bis zu 200 Teilnehmern

Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. Nach dem Zwischenstopp am Krankenhaus soll es weiter in die Innenstadt gehen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi wird zwischen 150 und 200 Teilnehmern gerechnet.

Wie ein Sprecher Bürkles bestätigt, wird die Landrätin am Dienstag an der Betriebsversammlung des Krankenhauses teilnehmen. Der ursprünglich geplante Termin musste verschoben werden, weil im Kalender Bürkles in dieser Woche eine Aufsichtsratssitzung des Energieversorger EnBW gesetzt ist. Die CDU-Politikerin vertritt als Sprecherin der oberschwäbischen Landräte die Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW).