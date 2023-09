Landkreis sucht ehrenamtliche Familienunterstützer

Die ersten Monate nach der Geburt eines Kindes sind für alle jungen Eltern herausfordernd. Umso hilfreicher ist für sie die Unterstützung der Familie oder von Freunden. In Zeiten wachsender Mobilität und kinderferner Lebenswelten fehlt jedoch immer häufiger ein persönliches Netzwerk, das die Herausforderungen zu meistern hilft. In diesen Fällen sind die Ehrenamtlichen des Programms „Wellcome“, einer Art modernen Nachbarschaftshilfe, oft die rettenden Engel. Sie tragen dazu bei, dass kleine Krisen klein bleiben.

Im Landkreis Sigmaringen wächst die Nachfrage von Familien nach Unterstützung stetig. Damit der Bedarf gedeckt werden kann, ist das „Wellcome“-Team auf der Suche nach Verstärkung und freut sich über neue Ehrenamtliche. „Diese können ganz schnell und konkret helfen“, sagt Anja Höfler, „Wellcome“-Koordinatorin im Landkreis Sigmaringen. „Und alle werden beschenkt: die Familie durch praktische Entlastung und die Ehrenamtlichen durch das Lächeln der Kinder.“ Gesucht werden Menschen mit einem Herz für Familien und Freude am Umgang mit Kindern.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bei „wellcome“ entlasten ganz praktisch im Alltag: Sie gehen mit dem Baby spazieren, damit die Mutter Schlaf nachholen kann, begleiten die Zwillingsmutter zu Arztbesuchen oder spielen mit den Geschwisterkindern. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite oder hören einfach zu. Die Ehrenamtlichen besuchen die Familien ein- bis zweimal pro Woche für etwa zwei Stunden. „Damit entlasten sie die Familien und gestalten den Landkreis Sigmaringen noch familienfreundlicher“, sagt Hubert Schatz, Leiter des Fachbereichs Jugend im Landkreis Sigmaringen. „Nur, wenn es den Eltern gut geht, geht es auch den Kindern gut.“

Seit 2011 bekommen Eltern im Landkreis Sigmaringen wertvolle Unterstützung über das Programm „wellcome“. Dabei handelt es sich um ein Angebot der Fachstelle Familie am Start, eine Beratungsstelle für werdende Eltern und Familien mit Babys und Kleinkindern. Gerlinde Kretschmann, Ehefrau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, unterstützt dieses Engagement bereits von Beginn an als „wellcome“-Patin. Aktuell engagieren sich 20 Ehrenamtliche, die den Familien allein im vergangenen Jahr insgesamt 344 Stunden ihrer Zeit geschenkt haben. Doch die Nachfrage der Familien wächst weiter. Damit dieser Bedarf gedeckt werden kann, freut sich das „wellcome“-Team über neue Helferinnen und Helfer ‐ insbesondere aus dem Raum Pfullendorf, Meßkirch und Stetten am kalten Markt.