Landkreis Sigmaringen eignet sich besonders für Windkraft

Der Regionalverband Bodensee–Oberschwaben muss Flächen für Windparks und Riesensolaranlagen ausweisen. Dazu hat er erstmals Karten präsentiert, wo das in der Region der Fall sein könnte. Vor allem im Landkreis Sigmaringen gibt es viele Flächen, die sich für Windräder eignen.

Rein rechnerisch könnten mehr als 200 zusätzliche Windräder in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis entstehen. Die Hauptlast werden dabei der Landkreis Sigmaringen und der Osten des Landkreises Ravensburg tragen, weil dort die vorausgesetzte Windhöffigkeit laut Windatlas gegeben ist und dort am wenigsten Konfliktpotenzial herrscht. So zeigen es die Daten, die der Regionalverband in Bad Waldsee präsentierte.

Besonders im Norden des Landkreises gibt es viele potentielle Windkraft-Flächen. (Foto: Alexis Albrecht )

14 Windräder stehen bereits in der Region, 100 sind derzeit in Planung. Und so finden sich in den Karten des RVBO auch die Flächen wieder, wo bereits Windparks geplant werden: etwa im Altdorfer Wald im Landkreis Ravensburg oder in Leutkirch.

Vor allem im Landkreis Sigmaringen sind in den Karten riesige Flächen eingezeichnet: von Meßkirch bis Beuron, zwischen Pfullendorf und Bad Saulgau oder nordöstlich von Sigmaringen bis Gammertingen.

Viel Fläche für Photovoltaik

Viel mehr Platz als die Windkraft benötigt Freiflächenphotovoltaik, die wegen des Platzbedarfs in der Kritik steht. Beim Thema Photovoltaik habe man am wenigsten Konflikte festgestellt, sagte Nadine Kießling vom Verband während ihres Vortrags. Und so habe man quer über die ganze Region verteilt Suchräume gefunden.

Auf 37 Prozent der Fläche der Region — Stand heute — wäre der Bau von riesigen Solaranlagen möglich. Dabei sollen auch die Randstreifen neben Bahnlinien und Straßen oder auch die Umgebung von Umspannwerken verstärkt ins Visier genommen werden. Dabei seien Anlagen von bis zu zwanzig Hektar möglich. „Oder sogar noch mehr“, ergänzte Kießling.

Beim Blick auf die Suchraumkarte finden sich beispielsweise Flächen entlang der Südbahn zwischen Friedrichshafen und Ulm, aber auch zwischen Meßkirch und Mengen, bei Ostrach sowie zwischen Pfullendorf und Krauchenwies.

Windräder werden oft im Wald gebaut

Der Naturschutz ist bei der Planung mit im Boot. Und so waren auch die Verbände NABU und BUND in Bad Waldsee und diskutierten an einem Informationsstand. Denn zweifelsohne ist der Eingriff in die Natur erheblich. Meist werden die Windkraftanlagen in Wäldern geplant, wo sich Abstände zu Wohnhäusern gut einhalten lassen.

Es gehe beim Ausbau der Windkraft jetzt um Schadensbegrenzung für die Natur, sagt etwa der Geschäftsführer vom BUND in Ravensburg, Ulfried Miller.

Das sind die rechtlichen Vorgaben

Die Entscheidung über die Energiewende hat die Bundesregierung getroffen und in Gesetzesform gegossen. Die Regionalverbände müssen nun sicherstellen, dass 1,8 Prozent der der Fläche ihrer Regionen für die Windenergie sowie 0,2 Prozent für Freiflächenphotovoltaikanlagen bereitgestellt werden.

Tun sie dies nicht, dann kann jedes Unternehmen rein theoretisch dort Windräder bauen, wo es ihm gefällt, solang die Gesetze eingehalten werden. Dann hat die Region keinerlei Steuerungsmöglichkeit mehr.

„Daran kann niemand von uns ein Interesse haben“, sagte Wolfgang Heine, Direktor des Regionalverbands Bodensee–Oberschwaben (RVBO). Deswegen wolle der Regionalverband vorgreifen und einen Konsens erreichen. Und so werde man bis Ende dieses Jahres die Karten konkretisieren, die dann am 1. Januar 2024 in die formale Öffentlichkeitsbeteiligung gehen.

Denn noch sind diese Suchraumkarten eher grob abgesteckt und umfassen elf Prozent der Fläche der Region. Übrig bleiben sollen aber nur die Flächen, die nach den vorgegeben Kriterien die beste Chancen haben, bebaut zu werden. Im September 2025 soll der Satzungsbeschluss stehen. Die Karten sind dann die rechtliche Grundlage für jedes Unternehmen, das eine Anlage plant.

Weitere Veranstaltungen geplant

Noch bevor die konkretisierten Karten in die Offenlage gehen, hat der Regionalverband gegen Ende des Jahres Informationsveranstaltungen in allen drei Landkreisen angekündigt. Zum Termin in Ravensburg hat sich Baden–Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) angekündigt.

Wichtig ist jedoch: Bei den Suchräumen handelt es sich nicht um Bauplätze. Zuerst braucht es einen Unternehmer, der ein Projekt umsetzen möchte. Dann muss zudem jeder Windpark und jede Photovoltaikanlage ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, bis mit dem Bau begonnen werden kann.

Alle Details zum Teilregionalplan Energie sowie die Karten sind auf der Internetseite www.rvbo-energie.de des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben zu finden.