Mülltrennung

Was gehört in die Biotonne, was nicht?

Zeitungspapier und Papiertüten sind laut Landratsamt kompostierbar und bestens geeignet, den Biomüll zu verpacken, da sie Geruch und Feuchtigkeit binden. Generell gehören alle verrottbaren, organischen Abfälle aus Privathaushalten in die Biotonne. Um den Biomüll möglichst optimal zu verwerten, ist eine sorgfältige Trennung sehr wichtig. Bei den unten aufgeführten Abfällen handelt es sich lediglich um Beispiele.

Das gehört in den Biomüll:

Küchenabfälle, Speisereste roh und gekocht (Schimmel ist kein Problem), rohes und gekochtes Fleisch, Wurstreste (ohne Kunstdarm), Knochen, Fisch und Fischgräten, Obst und Obstschalen, Zitrusfrüchte, Brotreste und Milchprodukte wie Käse, Nüsse und Nussschalen, Kaffeefilter und Teebeutel inklusive Kaffeesatz oder Teeblätter, Eierschalen, Pflanzenabfälle, Blumen, Stauden, Kräuter, Topfpflanzen mit Blumenerde (ohne Topf), saftige Gartenabfälle (etwa Unkraut, Moos und Laub), Tierstreu (nur aus biologisch abbaubarem Material wie zum Beispiel Stroh oder Holzspänen)

Das gehört nicht in den Biomüll:

Plastiktüten (auch kompostierbare), Kunststoffverpackungen, Kunststofftüten (Gelber Sack oder gegebenfalls Restmülltonne); kompostierbare Kaffeekapseln (Gelber Sack); kompostierbares Besteck (Restmülltonne); menschliche Haare (Restmülltonne); Windeln und Feuchttücher (Restmülltonne); Damenhygieneprodukte und Wattepads (Restmülltonne); Plastikgefäße (Restmülltonne); Tongefäße (Bauschutt zum Recyclinghof); Zigarettenkippen, Kohle- und Holzasche, Kehricht (Restmülltonne); Tierstreu mineralisch (Restmülltonne); Leder, Gummi und Textilien (Sammelaktion, Altkleidercontainer, Recyclinghof); Medikamente und Verbandsmaterial (Restmülltonne); holzige Gartenabfälle (Recyclinghof)