Landkreis lädt zum Feiern ein

Mit der baden–württembergischen Kreisreform 1973 hat der Landkreis Sigmaringen einen neuen Zuschnitt und ein ganz neues Gesicht bekommen. 50 Jahre später haben sich seine 25 Kommunen ihre Eigenständigkeit und ihre Besonderheiten bewahrt, sind gleichzeitig aber zu einer Einheit zusammengewachsen. Auch deshalb will das Sigmaringer Landratsamt den runden Geburtstag in diesem Jahr ausgiebig feiern — gemeinsam mit zahlreichen Vereinen, Organisationen und Institutionen und damit zusammen mit den vielen Menschen, die den Landkreis so lebenswert machen. So sieht das Veranstaltungsprogramm für den Monat September aus:

Der Landkreis Sigmaringen und das Kreiskulturforum laden anlässlich des 50. Kreisjubiläums zur Veranstaltung „Der Landkreis Sigmaringen im Film“ am Samstag, 9. September, um 19 Uhr im Foyer des Landratsamts ein. Künstlerin Carola Riester stellt mit der Klasse 4 der Ramsbergschule Großschönach eine Entdeckungsreise durch die Städte und Gemeinden vor — aus Sicht der Kinder, mit Erzählungen und Zeichnungen. Die in Leipzig tätige Autorin, Regisseurin und Produzentin Alina Cyranek wiederum hat ein vielseitiges Heimat–Porträt der Region erschaffen. Sie bezieht die Menschen in den Gemeinden mit ein und spricht mit ihnen über ihre Berufe, Träume und Ängste, berichtet aus der Kirche, vom Yoga und vom Stammtisch. Der aus Vilsingen stammende und in Berlin als Regisseur und Kameramann tätige Tobias Müller nimmt die Zuschauer mit auf eine mitreißende Reise zur Essenz der badischen und schwäbischen Seele. Sein Film regt dazu an, den tieferen Sinn im Alltag zu entdecken. Einem düsteren, aber wichtigen Thema widmet sich die aus Bad Saulgau stammende Medien– und Filmschaffende Andrea Berendt: Zum Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus im Landkreis nimmt sie Orte des Erinnerns in den Blick. Stationen ihrer Reise sind unter anderem Ruschweiler, wo 1941 ein polnischer Zwangsarbeiter wegen der Liebe zu einer einheimischen Frau hingerichtet wurde, und Krauchenwies, wo die spätere Widerstandskämpferin Sophie Scholl 1941 prägende Monate im Reichsarbeitsdienst verbrachte. Als Zugabe wird zum Abschluss der Film „Der Landkreis Sigmaringen — Ferienland zwischen Alb und Donau“ von Karl Heinz Gebhart aus dem Jahr 1983 gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Kreiskulturforum sind willkommen. Anmeldungen sind möglich bis Dienstag, 5. September, unter der Telefonnummer 07571/1021141 und per Mail an [email protected].

Die Ortsgruppe Schwenningen im Schwäbischen Albverein lädt für Sonntag, 10. September, zu einer familienfreundlichen Wanderung ein. Die Teilnehmenden, die mit festem Schuhwerk und ausreichend Vesper ausgestattet sein sollten, treffen sich um 12.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Werenwag in Schwenningen. Anmeldungen nimmt Wanderführer Ewald Kleiner bis Freitag, 1. September, unter der Telefonnummer 07579/1433 und per Mail an [email protected] entgegen.

Gleich an zwei Wochenenden im September richtet die Musikkapelle Feldhausen–Harthausen das Kreismusikfest des Blasmusikverbands Sigmaringen aus. Nach einer DJ–Nacht am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr, folgt am Samstag, 16. September, ein Sternmarsch um 19 Uhr zum Kirchplatz mit anschließendem Gesamtspiel, Posaunenchor, Festzug zum Festzelt sowie Rock ’n’ Blasmusik der Gruppe Ob8Blech. Am Sonntag, 17. September, beginnt das Programm mit einem Festgottestdienst und dem Musikverein Steinhilben um 9.30 Uhr im Zelt. Weiter geht es mit einem Gesamtspiel um 11 Uhr auf dem Kirchplatz mit anschließendem Festzug zum Festzelt sowie einer Party mit dem Musikverein Hohentengen. Ab 14 Uhr gibt es einen Fahneneinmarsch ins Festzelt, Brass Dance Music mit Brotäne Herdepfl und Abendunterhaltung durch den Musikverein Upfingen ab 17.30 Uhr. Der Montag, 18. September, steht ab 14 Uhr ganz im Zeichen des Kinder– und Seniorennachmittags mit einem Auftritt des Kreisseniorenorchesters des Blasmusikverbands Sigmaringen sowie der Feierabendhockete mit der Trachtenkapelle Egelfinden–Emerfeld.

Gefeiert wird auch am Freitag, 22. September, ab 20 Uhr mit Auftritten der Hard’n’Heavy Rockband Syrocks und der Heavy–Metal–Formation Kissin’ Dynamite, sowie am Samstag, 23. September, mit den Troglauer Buam und einer Oktoberfestparty mit den Haberfeldtreibern. Abschließend stehen am Sonntag, 24. September, ein Gottesdienst um 9.30 Uhr im Festzelt mit dem Musikverein Wilsingen sowie ab 11.30 Uhr der Große Feldtag mit Leistungsschau und Maschinenvorstellung auf dem Programm. Der Musikverein Friedberg, die Wilsinger Musikanten und die Albdorfmusikanten Pfronstetten sorgen dann noch einmal für Stimmung. Eintrittskarten gibt es unter www.mk–feldhausen–harthausen.de

Der Fachbereich Forst des Sigmaringer Landratsamts und Naturführerin Gerlinde Gruber veranstalten am Samstag, 16. September, ein „Waldbaden“ beim Grillplatz Zigeunerfelsen in Sigmaringen–Unterschmeien. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person und wird vor Ort bezahlt. Anmeldungen sind möglich per Mail an [email protected] und unter der Telefonnummer 07571/1022510.

Auf Initiative des Fachbereichs Forst des Sigmaringer Landratsamts geht es am Freitag, 22. September, um 14 Uhr mit dem Sigmaringer Pilzexperten Siegfried Franz in den dann herbstlich werdenden Wald. Um erfolgreich sammeln zu können, sollten sich alle Teilnehmenden mit festem Schuhwerk, wetterfester Kleidung, einem Korb und einem Messer ausrüsten und sich an der Veringer Hütte in Veringenstadt einfinden. Die Teilnahme ist kostenlos, aber auf maximal 20 Personen begrenzt. Anmeldungen sind möglich per Mail an [email protected] und unter der Telefonnummer 07571/1022510.

Eine kindgerechte Familienwanderung veranstaltet die Ortsgruppe Gammertingen im Schwäbischen Albverein am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr. Im Raum der früheren Ritterherrschaft Gammertingen–Hettingen suchen die Teilnehmenden Grenzsteine. Der Exkurs wird von Wanderführerin Priska Pfister begleitet und startet auf dem Parkplatz gegenüber der katholischen Kirche St. Leodegar in Gammertingen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Priska Pfister unter der Telefonnummer 07574/4189 und per Mail an [email protected].