Am SRH Klinikum Sigmaringen wurde kürzlich der neue Operationsroboter DaVinci angeliefert. Aktuell erfolgen die technische Installation sowie die Schulung der Operateure, um voraussichtlich Ende März die ersten Patientinnen und Patienten damit operieren zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Das robotergestützte Operationssystem zählt zu den modernsten Entwicklungen auf dem Gebiet der minimalinvasiven Operationen.

Schritt zur Zukunftssicherung der Klinik

„Medizinischer Fortschritt spielt sich nicht nur in den Metropolen ab, auch auf dem Lande brauchen wir für leistungsfähige Versorgungsangebote moderne Medizintechnik. Dies gilt insbesondere auch für Routineversorgungsangebote, bei denen es einer adäquaten und zeitgemäßen Medizintechnik bedarf. Den DaVinci-Roboter begreifen wir daher als wichtigen Schritt der Zukunftssicherung unseres Klinikums und des gesamten Versorgungsangebots der ländlichen Kliniken“, so der Geschäftsführer der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH und MVZ Tochtergesellschaften, Jan-Ove Faust.

Kreis möchte ein Zeichen setzen

Insgesamt 2,4 Millionen Euro hat der Landkreis Sigmaringen in diese neueste Medizintechnik investiert, heißt es in der Mitteilung. Der Landkreis wolle damit ein wichtiges Zeichen setzen und zeigen, dass er hinter dem Klinikum stehe.

Der Operationsroboter ist bei vielen Patientinnen und Patienten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihres Klinikums. Marco Huth

„Diese neue Operationsmöglichkeit ist ein hervorragendes Angebot für die Menschen unseres Landkreises, wohnortnah moderne Medizin erhalten zu können“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle.

Klinik soll attraktiver werden

„Wir haben lange auf den DaVinci gewartet und freuen uns sehr, dass er nun endlich da ist“, sagt Dr. Marco Huth, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am SRH Klinikum Sigmaringen und Projektleiter für den DaVinci.

„Nicht nur ist der Operationsroboter bei vielen Patientinnen und Patienten ein wichtiges Kriterium bei der Wahl ihres Klinikums, sondern auch bei vielen Ärztinnen und Ärzten bei der Wahl ihres Arbeitgebers. Dieses Kriterium können wir nun erfüllen.“

Der Operationsroboter wird am SRH Klinikum Sigmaringen künftig in den Fachbereichen der Allgemein- und Viszeralchirurgie, der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie der Urologie, Kinderurologie und Uroonkologie eingesetzt. Derzeit wird das Medizingerät installiert und technisch angeschlossen.

Operateure werden geschult

Parallel dazu finden bereits die Schulungen der Operateure statt. Ihnen steht hierfür im Klinikum eine spezielle Simulationssoftware für den DaVinci-Roboter zur Verfügung.

Nachdem das Training am Simulator erfolgreich abgeschlossen wurde, erfolgt der Praxisteil in einem sogenannten Wet-Lab, indem beispielsweise an einer Tierhaut geübt wird.

Patienten sollen weniger Schmerzen nach der Operation haben

Patientinnen und Patienten profitieren vor allem von einer schnelleren Erholung und weniger Schmerzen nach der Operation und einem besseren kosmetischen Ergebnis.

Der Zugang erfolgt minimalinvasiv durch einen laparoskopischen Zugang (Schlüssellochtechnik). Über ein dreidimensionales HD-Videobild lässt sich das Operationsgebiet zehnfach vergrößert darstellen, zusätzlich gibt es einen zwei- und vierfachen digitalen Zoom.

Die Elektronik des DaVinci ermöglicht eine zitterfreie und präzise Übersetzung der Handbewegungen des Operateurs. Im Vergleich zu der bisherigen laparoskopischen Operation ermöglicht ein zusätzliches Gelenk oberhalb der chirurgischen Zange des Operationsroboters verschiedene Winkel während des Eingriffs und damit sämtliche Freiheitsgrade. Zur laufenden Weiterbildung steht den Operateuren der DaVinci-Simulator fortlaufend zur Verfügung.