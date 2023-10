Landesweiter Tag der Kindertagespflege

Der landesweite Aktionstag unter dem Titel „Kindertagespflege auf dem Schirm“ findet am 7. Oktober statt. Zu diesem Anlass hat die Koordinierungsstelle für Tageseltern einige Fragen zu diesem Thema beantwortet.

Was ist Kindertagespflege?

Kindertagespflege ist eine familiäre, flexible und individuelle Form der Betreuung für Kinder von 0 bis 14 Jahren. Kindertagespflegepersonen (KTPP) betreuen die Kinder in der Regel im eigenen Haushalt in einer kleinen Gruppe mit bis zu fünf Kindern. Eine Betreuung ist auch „in anderen geeigneten Räumen“ und im Zusammenschluss mit anderen Tagesmüttern möglich. Die Betreuungszeit richtet sich nach dem Bedarf, die Kinder können also stundenweise bis zu ganztags betreut werden.

Die gesetzlichen Grundlagen für die Kindertagespflege finden sich im Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe. Der Förderauftrag umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung. Alle Kinder von einem bis drei Jahren haben einen Rechtsanspruch auf Betreuung, unabhängig von der berufsbedingten Abwesenheit der Eltern und ihrer finanziellen Situation. Bis zum 3. Lebensjahr ist die Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson mit der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung gleichgestellt. Kinder zwischen drei und 14 Jahren können bei Bedarf ergänzend zum Kindergarten oder nach der Schule und in den Ferien betreut werden.

Welche Voraussetzungen müssen als Kindertagespflegeperson erfüllt sein?

Die Koordinierungsstelle für Tageseltern bietet in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Sigmaringen einen jährlich stattfindenden Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen im Umfang von 300 Unterrichtseinheiten an. Nach Abschluss des Qualifizierungskurses erhält die Kindertagespflegeperson eine Pflegeerlaubnis von der Fachstelle für Kindertagespflege für 5 Jahre. Die Pflegeerlaubnis kann durch Teilnahme an Fortbildungen verlängert werden.

Erforderliche Voraussetzungen sind: Volljährigkeit, Hauptschulabschluss oder eine Berufsausbildung, gute deutsche Sprachkenntnisse und geeignete Räumlichkeiten.

Was kostet die Betreuung in der Kindertagespflege?

Die Kindertagespflege wird aus öffentlichen Mitteln gefördert. Die Höhe des Kostenbeitrags der Eltern richtet sich nach dem Familieneinkommen, dem Betreuungsumfang und dem Alter des Kindes. Ein Antrag für die Bezuschussung der Betreuung in Kindertagespflege kann bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe auf dem Landratsamt gestellt werden.

Wie finde ich eine Kindertagespflegeperson?

Tageseltern im Landkreis Sigmaringen werden von der Koordinierungsstelle für Tageseltern im Frauenbegegnungszentrum e.V. in der Bahnhofsstraße 3 in Sigmaringen vermittelt. Aufgabe der Koordinierungsstelle ist die Beratung, Vermittlung und Begleitung der Betreuungsverhältnisse und die Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen.

Überblick über das Angebot im Landkreis Sigmaringen

Im Landkreis Sigmaringen betreuen zurzeit 88 Kindertagespflegepersonen insgesamt 245 Kinder. Davon waren 129 Kinder von 0 bis drei Jahre, 70 Kinder von drei bis sechs Jahre und 46 Kinder über sechs Jahre alt.