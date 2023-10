Landestheater Tübingen zeigt „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“

Mit „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ lädt die Gesellschaft für Kunst und Kultur Jung und Alt am Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle Sigmaringen, zu einer modernen Version des klassischen Stoffes von Jane Austen ein. Karaoke und Jukebox garantieren ein Feuerwerk von Gags und Liedern, werden dem Stoff von Jane Austen auf erfrischend neue Art aber auch gerecht. Für alle Schüler ist der Eintritt frei. Die Einführung startet bereits um 19.30 Uhr.

Unter der Regie von Dominik Günther bringt das Landestheater Tübingen die moderne Adaption des berühmten Roman-Stoffs von Jane Austen auf die Bühne. Seit der Premiere am 29. September macht diese spritzige Aufführung von sich reden. In London ist das Stück von Isobel McArthur schon längst zu einem großen Erfolg geworden.

Auf witzige Art wird das Gesellschafts- und Beziehungsdrama der napoleonischen Ära aus der Perspektive der Dienstmädchen erzählt (und gesungen!), abgestaubt und in die moderne Zeit transportiert. Warnte Hegel in der Phänomenologie des Geistes bierernst davor, man solle Großes nicht aus der Kammerdienersicht zu etwas Kleinem machen, so liegt in dieser amüsanten Perspektivverschiebung gerade der Reiz dieses Stückes. Spontane Karaoke-Einlagen inklusive.

Dank der großzügigen Unterstützung der Kovacic Ingenieure ist der Eintritt weiterhin für Schüler/Studenten/BDF frei. Die Gesellschaft für Kunst und Kultur setzt mit dieser Aufführung die seit 1949 bestehende Tradition fort und lädt Klassiker sowie zeitgenössische Stücke nach Sigmaringen ein. An diesem spritzigen Theaterabend ist beides miteinander vereint.

Die Eintrittspreise sind 25 Euro für Erwachsene, Empore 20 Euro, Mitglieder von KuKu zahlen 23 Euro , Empore 18 Euro, Studenten und Schüler gratis. Kartenvorverkauf unter www.reservix.de, der Ticket-Hotline 01806/700733, und bei der Buchhandlung Rabe, Weingasse in Sigmaringen, Telefon 07571/52296.