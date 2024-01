Landestheater Tübingen gastiert in der Stadthalle

Das Theaterjahr der Gesellschaft für Kunst und Kultur beginnt mit „Der Revisor“ von Nikolai Gogol. Am Samstag, 20. Januar, ist die Inszenierung der zeitlosen Verwechslungskomödie von Gregor Turecek um 19 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen zu sehen.

Der Stoff von Gogols Komödie könnte vielleicht auch unsere Zeit meinen, heißt es in der Ankündigung der Gesellschaft für Kunst und Kultur. Für ein abgelegenes Städtchen in der sibirischen Provinz kündigt sich der Besuch eines Regierungsbeamten an, der das Schalten und Walten der lokalen Behörden unter die Lupe nehmen will. Und dabei sind die Missstände nicht zu leugnen: Korruption, Bereicherung, Vernachlässigung der Amtsgeschäfte. Genau jetzt taucht ein unbekannter Fremder auf, den man schnell als den gefürchteten Revisor ansieht. Das ganze Städtchen kommt in Bewegung, steht schnell Kopf. Alle überschlagen sich förmlich mit Ehrerkundungen, überbieten sich gegenseitig in Aufmerksamkeit und mit Geschenken. Selbst eine Heirat wird vereinbart.

Mit dem „Revisor“ kehrt die Gesellschaft für Kunst und Kultur im Jubiläumsjahr 2024 auch an seine Anfänge zurück. Schon im Winter 1952 hatte das Landestheater mit diesem Stoff in Sigmaringen gastiert.

Großen Anteil an der positiven Resonanz, die das Stück bislang in Tübingen erfahren hat, sollen das opulente Bühnenbild und die fantasievoll-pointierten Kostüme von Juliette Collas haben. Das skurille und groteske Spiel des ganzen Ensembles garantiere einen unterhaltsamen und amüsanten Theaterabend.

Dank der Unterstützung der Kovacic Ingenieure ist der Eintritt weiterhin für Schüler, Studenten und Bundesfreiwilligendienstler frei. Die Gesellschaft für Kunst und Kultur setzt mit dieser Aufführung die nun seit 75 Jahren bestehende Tradition fort und lädt Klassiker in modernen Inszenierungen nach Sigmaringen ein.

Die Karten gibt es ab 20 Euro beziehungsweise ab 18 Euro für Mitglieder von KuKu. Der Kartenvorverkauf findet online auf www.reservix.de, bei der Ticket-Hotline 01806/700- 733 und in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen statt.