So mancher Vertreter der Landes–CDU war überrascht, ob der deutlichen Worte des Sigmaringer Bürgermeisters Marcus Ehm.

In seinem Grußwort beim Bürgerempfang der CDU Landtagsfraktion am Dienstagabend in der Stadthalle konzentrierte sich Ehm auf ein Thema: die Auswirkungen der Landeserstaufnahmestelle auf das Leben in Sigmaringen.

„Unser gesellschaftliches Zusammenleben wird auf eine harte Probe gestellt“, führte der Bürgermeister aus. Deutlich mehr als 1000 untergebrachte Flüchtlinge seien verglichen mit der Einwohnerzahl Sigmaringens ein „starkes Missverhältnis“. In der vergangenen Woche meldete das Land rund 1400 LEA–Bewohner, knapp 1000 von ihnen sind alleinreisende Männer.

Ehm bezieht sich auf ein Interview

In seinen Ausführungen bezog sich der Bürgermeister auf ein Interview, das der CDU–Fraktionschef Manuel Hagel Anfang August der „Schwäbischen Zeitung“ gegeben hat. Dessen Aussage habe er mit einem guten Gefühl gelesen, so Ehm. Hagel in dem Interview: Er sei dankbar für die Unterstützung, die Sigmaringen leiste, aber diese Unterstützung dürfe nicht zur Einbahnstraße werden. Ehm griff diese Formulierung auf sagte: „Unterstützen Sie uns, dass Sigmaringen nicht zur Einbahnstraße oder gar zur Sackgasse wird.“

Zwei kurzfristige Forderungen

Dass sich der Bürgermeister langfristig für eine Schließung der LEA einsetzt, ist bekannt. Nun fordert er eine verbindliche Höchstgrenze für Flüchtlinge, die in Sigmaringen in der LEA untergebracht werden dürfen, und eine kritische Auswahl von Flüchtlingen aus bestimmten Nationen. Kurzfristig könnten diese beiden Maßnahmen ein Anfang sei, so der Bürgermeister.

Während der Fraktionschef Manuel Hagel in seiner Rede das Thema Migration aussparte, bemerkte der Landtagsabgeordnete Klaus Burger, dass die Kriminalität in Sigmaringen „leider wieder ansteige“, was mit der LEA zu tun habe. Burger an die Sigmaringer gewandt: „Dankeschön, dass Sie die LEA mittragen.“

Die 42 CDU–Abgeordneten des Landtags und mit ihnen alle Minister der Union versammeln sich seit Dienstag in Sigmaringen zu einer dreitägigen Klausurtagung. Die Landespolitiker tagen in Karls Hotel. Am Mittwoch stehen einige Besichtigungen in Sigmaringen auf der Baustelle der Bertha–Benz–Schule und im Neubau des SRH–Krankenhauses an. Zudem informieren sich die Abgeordneten auf der Heuneburg über die Planungen und den Bau einer Keltenwelt. Die Klausurtagung endet am Donnerstag.