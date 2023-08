Für die Landeserstaufnahmestelle (LEA) auf dem Kasernenareal in Sigmaringen deutet sich eine Vergrößerung an. Das Regierungspräsidium Tübingen als Betreiber der Flüchtlingsunterkunft möchte das frühere Facharztzentrum der Bundeswehr übernehmen. Dabei handelt es sich direkt an die LEA angrenzende Gebäude. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt eine Sprecherin des Regierungspräsidiums die Pläne, nennt aber noch keine Einzelheiten.

Das Facharztzentrum in Stetten ist bezogen

Schon länger ist klar, dass die Bundeswehr ihr Facharztzentrum in Sigmaringen aufgeben und nach Stetten am kalten Markt in die Albkaserne umziehen wird. Zwischenzeitlich sind die Räume in Stetten nach achtjähriger Bau– und Planungszeit bezogen und das Sigmaringer Facharztzentrum, das direkt an die Landeserstaufnahmestelle angrenzt, steht nun leer.

Beim Facharztzentrum handelt es sich um drei Gebäude. Die direkt angrenzenden Gebäude 12 und 12a sind bereits für die LEA eingezäunt worden.

Regierungspräsidium: Keine zusätzlichen Flüchtlinge

Nach Angaben einer Sprecherin des Regierungspräsidiums Tübingen befänden sich die Planungen ganz am Anfang. Deshalb könne die Behörde noch keine genauen Angaben zu einer möglichen Nutzung der Gebäude machen. Es sei jedoch nicht geplant, weitere Flüchtlinge in Sigmaringen unterzubringen.

Schriftlich antwortet die Sprecherin auf unsere Nachfrage: „Ob weitere Gebäude in die LEA integriert werden und im Gegenzug andere Gebäude abgegeben werden, ist noch nicht abschließend geklärt.“ Nach den Sommerferien will die Tübinger Behörde ein Abstimmungsgespräch mit der Stadt, den Stadtwerken, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und dem Amt für Vermögen und Bau ansetzen.

Wie die Stadt Sigmaringen auf Anfrage mitteilt, könnte das derzeitige Verwaltungsgebäude der LEA künftig von Planungskräften der künftigen Zollschule genutzt werden. Deshalb habe das Bauamt des Landes der LEA einen Tausch mit dem Facharztzentrum angeboten.

Tübinger Behörde gibt wenig Informationen preis

Zu der weiteren zeitlichen Planung macht das Regierungspräsidium ebenso keine Angaben wie zur Frage, ob Investitionen erforderlich sind, um die Gebäude zu übernehmen. Das Regierungspräsidium untermauert jedoch seine Pläne, den provisorischen Zaun, der die LEA begrenzt, durch einen festen Zaun, der die aktuell geltenden Sicherheitsvorgaben erfülle, zu ersetzen. Sobald klar sei, wo der Zaun künftig verlaufe, werde das Bauamt des Landes mit der Ausführung beauftragt.

So fällt die Reaktion von Bürgermeister Marcus Ehm aus

Bürgermeister Marcus Ehm reagiert mit Kritik auf die Überlegungen des Landes: „Grundsätzlich sehen wir vonseiten der Stadt Umbaumaßnahmen in der Landeserstaufnahmestelle kritisch, da dies den aktuellen Zustand manifestiert.“

Der Stadt Sigmaringen sei vielmehr an einer langfristigen Schließung der Einrichtung und einer kurzfristigen Reduzierung der Belegungszahlen gelegen. Zudem untermauert Ehm seine Forderung nach einer verbindlichen Höchstgrenze der Flüchtlinge, die in Sigmaringen untergebracht werden dürfen. Laut einem im Jahr 2017 geschlossenen Vertrag zwischen Land, Kreis und Stadt liegt die Obergrenze bei einer Belegung von 875 Menschen.

Nach dem aktuellen Stand leben in der LEA knapp 1200 Menschen. Knapp 1000 von ihnen sind männlich, 100 weiblich und 127 minderjährig. Die wichtigsten fünf Herkunftsländer der Bewohner sind Syrien (26 Prozent), Afghanistan (25 Prozent), Türkei (24 Prozent), Georgien (fünf Prozent) und Indien (drei Prozent).