Nach einem Diebstahl im Lebensmitteldiscounter Lidl in Sigmaringen ist am Donnerstagabend ein Ladendieb in die Donau gesprungen, um zu flüchten. Ein Ladendetektiv hatte die Polizei gegen 18.30 Uhr über einen Diebstahl informiert und eine Personenbeschreibung durchgegeben.

Sprung in die Donau

Zivilkräfte, die im Stadtgebiet unterwegs gewesen sind, konnten den Flüchtigen schnell in der Mühlbergstraße ausfindig machen. Gegen seine Festnahme leistete der 24-Jährige dann Widerstand und sprang in die Donau, um zu entkommen. Nach der rund 300 Meter weiten Flucht im Wasser konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden, so die Polizei.

Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der 24-Jährige nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik eingeliefert. Der Wert des Diebesguts, dessen sich der Mann während der Flucht entledigt hatte, beträgt einen höheren zweistelligen Betrag.