Die älteren Semester erinnern sich noch an das Wildgehege in Josefslust. Mehr als eine Dekade ist seit der Schließung vergangen, eine neue EU-Richtlinie machte dem Wildpark im Jahr 2010 den Garaus, was viele Ausflügler bis heute bedauern.

Umfunktionierte Christbaumplantage

Für kurze Zeit gab es in Sigmaringen vor einigen Tagen ein neues Wildgehege. Die an der Hohenzollernstraße unterhalb des Krankenhauses gelegene Christbaumplantage der Stadt wurde unfreiwillig zu solch einem, weil Rehe zwar den Weg hinein, aber nicht mehr hinaus fanden.

Was tun, fragte sich der Gemeinderat Otmar Keller, als er beim Vorbeifahren das Wild erspähte. Statt einen Jäger zu konsultieren, verständigte der aufmerksame Bürger den Bauhof und der Leiter Manfred Reule höchstselbst rückte an, um die Tiere in die Freiheit zu entlassen. Wie heißt es so schön: Man soll jeden Tag etwas Gutes tun. Otmar Kellers Tat reicht für mehrere Tage.