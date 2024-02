Kunstmuseum öffnet am Wochenende

Das Kunstmuseum Henselmann in Sigmaringen-Laiz, Ablacherstraße 2, ist am Sonntag, 18. Februar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr führt Mechthilde Schnitzer durch die Sammlung des Künstlerehepaares Josef und Marianne Henselmann.

Eine Sammlung von Werken befinde sich im ehemaligen Siechen- und Leprosenhaus. Josef Henselmann konnte als Bildhauer das Brunnenbecken, das Franz Marmon in der Leopoldsstraße 1913 schuf, in Erinnerung an seinen ersten Meister, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter neu beleben. Die ursprünglichen Bronzefiguren wurden schon im ersten Weltkrieg eingeschmolzen und das Becken lagerte lange Zeit im städtischen Bauhof. Im Juni 1980 wurde der Brunnen im Beisein Josef Henselmanns als Vierjahreszeiten-Brunnen enthüllt. Der Winter-Mann hält schützend seinen Mantel über das wärmende Feuer.