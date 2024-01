Kunstmuseum Henselmann öffnet am 28. Januar

Das Kunstmuseum Henselmann öffnet am Sonntag, 28. Januar, von 14 bis 17 Uhr für interessierte Besucher. Um 14.30 Uhr führt Mechthilde Schnitzer durch die Werke des Künstlerehepaares Josef und Marianne Henselmann. Skulpturen und Bilder werden in dem ehemaligen Siechen- und Leprosenhaus des Fürstentums Hohenzollern präsentiert (Foto: Kunstmuseum Henselmann). Im oberen Stockwerk des Museums befinden sich Modelle des großen Brunnens, der auf dem Rindermarkt in München steht. In den grün-schwarzem Granit aus Uruguay schlug er die Rinder, die aus Laizer entstammen.