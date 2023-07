Kunsthistoriker bietet Sonderführung durch Kreiskunstausstellung an

Martin Mäntele, Kunsthistoriker und Leiter des HfG–Archivs/Ulmer Museum, bietet am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr eine Sonderführung durch die Wechselausstellung „Kunst im Landkreis Sigmaringen“ in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch an. Dort sind derzeit 60 Arbeiten von insgesamt 50 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die aus dem Landkreis Sigmaringen stammen oder dort leben. Bei einem Rundgang wird Mäntele einen Einblick in die Bandbreite des zeitgenössischen bildnerischen Schaffens im Landkreis und in die vier Abteilungen der Ausstellung zu Menschen, Landschaft, Architektur und Abstraktion geben.

Als Beitrag zu seinem 50. Jubiläum veranstaltet der Landkreis Sigmaringen vom 16. Juli bis zum 22. Oktober eine Kreiskunstausstellung als repräsentative und zugleich qualitative Dokumentation des zeitgenössischen Kunstschaffens im Kreisgebiet. Eine Fachjury hatte unter 229 eingereichten Arbeiten von 87 Kunstschaffenden 60 Arbeiten von 22 Künstlerinnen und 28 Künstlern zwischen 18 und 90 Jahren für die Ausstellung ausgewählt.

Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der alle beteiligten Kunstschaffenden mit der Wiedergabe eines Kunstwerks und biografischen Informationen vorstellt und in der Kreisgalerie sowie im Buchhandel zum Preis von fünf Euro erhältlich ist. Kunsthistorikerin Ilonka Czerny bietet am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr eine weitere Sonderführung an. Eine Finissage mit Galeriegespräch beginnt am Sonntag, 22. Oktober, um 15 Uhr.