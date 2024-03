Kunst kann Brücken bauen

Die Künstlerin Marlis E. Glaser ist zu Besuch in der Lassbergschule Sigmaringen der Zieglerschen. Die Grundschulkinder haben sich alle im Veranstaltungsraum der Schule getroffen, sitzen auf Turnmatten auf dem Boden und hören fasziniert zu. Eine echte Künstlerin ist zu Besuch. Und sie hat echte Bilder dabei mit echter Farbe. Bei einem der Bilder ist die Farbe sogar noch nass. Zum Beweis tippt Marlis E. Glaser mit dem Finger vorsichtig auf das Bild und präsentiert die frische Ölfarbe. Schmunzelnd erzählt sie, dass sie ihre Bilder, solange sie im Atelier stehen, immer weiter verbessert. Daher sei es gut, dass eines dieser Bilder nun in der Lassbergschule bleiben würde.

Sie die Schulleitung in einer Rückschau auf den Besuch mitteilt, zeigen vier der fünf Bilder Porträts von Kindern. Es sind Kinder, die zur Zeit des Zweiten Weltkrieges lebten und dort aufgrund ihres jüdischen Glaubens unter Adolf Hitler nicht glücklich werden konnten. Sie mussten Deutschland verlassen. Eines der porträtierten Kinder ist Lisa Frank, die 1937, kurz vor ihrem Abitur in die USA auswanderte, aber mit ihrer Heimat verbunden blieb. Im Jahr 2012 besuchte sie Sigmaringen, um sich unter anderem in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. 2016 war Lisa Frank in Florida verstorben.

So spricht Marlis E. Glaser im Laufe der Veranstaltung über Kinderrechte, über die Würde von Kindern, dass man Achtung vor Kindern haben sollte, gerade auch als Erwachsener. Dass das leider nicht immer so ist und war, wird den Kindern anhand der Geschichte von Lisa Frank und den anderen Kindern klar. Neben diesen schweren Themen sind aber auch die Farben und die Art und Weise, wie Glaser ihre Bilder malt, Themen dieser besonderen Schulstunde.

So erklärt Glaser, dass sie immer helle und leichte Farben für Kindergesichter nutze. Zu dem einzigen Bild, das kein Porträt darstellt, sondern zwei Zypressen, erläutert die Künstlerin, dass sie immer zwei Bäume nebeneinander malen würde. Sie fragt, ob die Kinder wohl eine Idee hätten, weshalb sie das so mache. Die erste Idee: „Der eine ist der Schatten vom anderen.“ Das klingt interessant, trifft es aber noch nicht. Doch schon das nächste Kinder liegt genau richtig: „Zwei - das ist immer wie Freundschaft und Liebe, die gehören zusammen, das ist Familie.“ Da klatscht Marlis E. Glaser vor Begeisterung in die Hände und freut sich, dass ihre Kunst von den Kindern so gut verstanden wird.

Am Ende sind sich alle einig: Kunst baut Brücken und eröffnet die Möglichkeit, mit Kindern über schwere Themen zu sprechen. So werden die Bilder von Marlis E. Glaser die Lassbergschule verschönern und gleichzeitig die Kinder und Lehrkräften dazu anregen, auch schweren Themen Raum zu geben.