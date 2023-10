Bei der Hochschule entlang der Anton-Günther-Straße wird das Wärmenetz bereits gebaut. Neben dem Campus werden die zwei auf diesem Areal angesiedelten Landesbehörden künftig mit Fernwärme versorgt. Im nächsten Schritt soll der gesamte Riedbaum, eines der größten Wohngebiete Sigmaringens, an das Netz angeschlossen werden.

Bewohner, die ihre Heizung sanieren müssen, warten auf das Startsignal der Stadtwerke. In einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erläutert die Geschäftsführung die nächsten Schritte.

Während der erste Bauabschnitt rund um die Hochschule umgesetzt wird, weil das Land für seine Immobilien Verträge mit den Stadtwerken abgeschlossen hat, kommt es für den zweiten Bauabschnitt, der den größten Teil des Wohngebiets abdecken soll, darauf an, wie viele Anwohner sich für einen Anschluss entscheiden.

Wie viele Haushalte sich anschließen müssen

Die Stadtwerke gehen von einer Heizleistung in Höhe von 2600 Kilowatt aus, die in diesem Teil des Wohngebiets benötigt werden. Wenn 72 Prozent dieser Menge abgenommen werden, setzt das städtische Unternehmen seine Pläne um. „Ab diesem Wert erreichen wir die Gewinnschwelle, den Break-Even-Punkt“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Markus Seeger.

Für überschaubares Geld bekommen unsere Kunden ein Rundum-Sorglospaket. Markus Seeger

Nach der ersten Infoveranstaltung und den Signalen, die die Stadtwerke von Kunden erhalten haben, zeigt sich Seeger optimistisch, was die Umsetzung anbelangt. Zumal einige Großabnehmer in diesem Gebiet wie Eigentümer von Mehrfamilienhäusern starkes Interesse signalisiert hätten. „Für überschaubares Geld bekommen unsere Kunden ein Rundum-Sorglospaket“, so Seeger, „mit dem Wärmenetz erfüllen die Eigentümer alle gesetzlichen Vorgaben zur Energiewende“.

Weitere Infoveranstaltung am 9. November

In einer weiteren Infoveranstaltung am Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr in der Stadthalle in Sigmaringen werden die Stadtwerke Details bekanntgeben. „In den ersten Kundengesprächen haben sich ähnliche Fragen ergeben, die wir jetzt für alle beantworten wollen“, erklärt Prokurist Manfred Henselmann.

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch in den Wintermonaten 80 Prozent der benötigten Wärme mit der bestehenden Anlage erzeugen können. Manfred Henselmann

An dem Abend wird auch bekanntgegeben, was der Anschluss und der Betrieb der Fernheizung kosten, denn die Preise sind zwischenzeitlich kalkuliert. Je nach Größe der Immobilien werden Anschlussgebühren fällig, der Wärmebezug wird ähnlich wie beim Bezug von Gas nach einem Kilowattpreis und einem monatlichen Grundpreis abgerechnet.

Zum Zeitplan sagen die Stadtwerke: Der zweite Bauabschnitt, der den Bereich Sutorstraße, Am Riedbaum, Brunnenstube und Dr.-Kayser-Straße einschließt, soll im kommenden Jahr feinjustiert und in den Jahren 2025 und 2026 umgesetzt werden. Im nächsten Schritt bis 2028 wären der Ziegelacker, die Langenenslinger und Riedlinger Straße an der Reihe.

Wärme wird von EQ SIG erzeugt

Die benötigte Energie wird auf dem Kasernenareal im Energiequartier Sigmaringen (EQ SIG) erzeugt. Ursprünglich war die Anlage, die auf eine Hackschnitzelheizung plus Solarthermie und Gaskessel zur Abdeckung der Spitzenlast basiert, überwiegend für das Kasernenareal konzipiert worden. Da nun für den Riedbaum eine zusätzliche Leistung von 5400 Kilowatt benötigt wird, könnte eine Erweiterung der Anlage notwendig werden.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass wir auch in den Wintermonaten 80 Prozent der benötigten Wärme mit der bestehenden Anlage erzeugen können“, sagt Manfred Henselmann. Für die restlichen 20 Prozent werde nach einer Lösung gesucht.