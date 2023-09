Sigmaringen

Kunden fassen Ladendieb

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Kunden haben am Donnerstagabend in einem Einkaufzentrum in der Georg–Zimmerer–Straße einen Ladendieb festgehalten, nachdem dieser zuvor an der Kasse auf Aufforderung des Personals seinen Rucksack nicht öffnen und flüchten wollte. Bei einer Dursuchung des 25–Jährigen und seines Rucksacks fanden die zwischenzeitlich verständigten Beamten Diebesgut im Wert von rund 20 Euro auf.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 16:31 Von: sz