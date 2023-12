An Weihnachten kommen die meisten Menschen wieder nach Hause zur Familie. Lisa Carina Maier und ihr Partner Jonas Löffler nutzen diese Zeit in ihrer Heimat zusätzlich für ein kreatives Projekt.

Die beiden freischaffenden Künstler haben mit mehreren früheren Sigmaringern gemeinsam ein Theaterstück rund um Weihnachten auf die Beine stellt, das sie ab 21. Dezember im Alten Schlachthof aufführen.

Von Sigmaringen nach Wien

Der Freundeskreis hatte zuletzt 2016 gemeinsam mit einem Projekt in Sigmaringen auf der Bühne gestanden. Jetzt, sieben Jahre später, haben sie sich wieder zusammengefunden, nachdem sie sich teils bis nach Österreich zerstreut haben.

Es ist arm, dass hier so wenig geht, aber der Alte Schlachthof baut gerade etwas auf und das wollen wir unterstützen. Jonas Löffler

Denn Maier und Löffler, zwei der drei Köpfe des Projekts, leben gemeinsam in Wien, nachdem Maier zuvor Regie und Löffler Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert haben. Kennengelernt haben sie sich allerdings schon als Jugendliche in Sigmaringen.

Ziel: Die Kultur in der Heimat beleben

Eineinhalb Monate verbringen sie in ihrer Heimatstadt und wollen die Kultur in diesem Kontext beleben. „Es ist arm, dass hier so wenig geht, aber der Alte Schlachthof baut gerade etwas auf und das wollen wir unterstützen“, sagt Löffler.

Theaterspielen habe in Sigmaringen immer viel Spaß gemacht und erfordere eine andere Herangehensweise als in Wien, wo „größere Hürden“ seien, weil es viel mehr Konkurrenz gebe, sagt Maier, die als Regisseurin oder Regieassistenz für verschiedene Projekte arbeitet.

Die Sigmaringer Bühne als Spielwiese

Anders als in Wien gehören hier Laienschauspieler zum Team, doch der größte Unterschied sei die zeitliche Flexibilität, die aufgrund der Berufe der Teammitglieder zur Herausforderung wird. Maier könne aber die Methoden, die sie im Studium gelernt hat, mit ihnen anwenden und sich auszuprobieren. Denn anders als früher, als sie die Stücke intuitiv angeleitet hat, sei ihr Anspruch jetzt professioneller.

Löffler wiederum arbeitet überwiegend im Filmschnitt. Stücke schreibt er im Job normalerweise nicht, aber das Weihnachtsstück stammt trotzdem aus seiner Feder. Die Geschichte basiert – frei interpretiert – auf einer Kurzgeschichte von Lyman Frank Baum, die Maier ausgesucht hat. Deren Inhalt habe Löffler aber am Ende so verzaubert, dass er sich auf sie eingelassen und zum Theaterstück formuliert hat.

Darum geht es im Stück

Darin geht es um Santa Claus - hier Klaus -, der vom Menschen zum Weihnachtsmann wird. Die Geschichte spiele in der Realität, enthalte allerdings magische Elemente, erzählt Maier. Genau das hat Löffler verzaubert, denn Fantasiewelten üben auf ihn einen besonderen Reiz aus.

Im Fokus steht laut Maier bei dem Stück das oft deprimierende Weltgeschehen der vergangenen Jahre und wie sich in all dem der Geist der Weihnacht wiederfindet. Mehr wollen Maier und Löffler vorab noch nicht verraten.

Fest steht schon, dass fünf Schauspieler auf der Bühne zu sehen sein werden, darunter Löffler als Klaus. Außerdem gehören vier Musiker dazu, die das Stück live unter Leitung von Maiers Bruder Lukas begleiten werden - mit dem Ziel, künstlerisch und gemeinsam auf die kommenden Weihnachtsfeiertage einzustimmen.

Das Stück „Klaus – oder wie Hass immer fetter wurde“ ist am Mittwoch, 20., Donnerstag, 21. und Freitag, 22. Dezember ab 19.30 Uhr zu sehen. Am Freitag gibt es eine weitere Aufführung ab 15.30 Uhr. Der Eintritt basiert auf Spendenbasis, wobei die Akteure 12 Euro für Studierende und 15 Euro für nicht-studierende Erwachsene vorschlagen.