Kuchenverkauf für die Vesperkirche an Palmsonntag und Ostern

Mehr als 60 Torten und Kuchen sind für die Vesperkirche Sigmaringen gebacken worden. Nun geht es weiter, denn nach der Vesperkirche ist vor der Vesperkirche: An Palmsonntag besteht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst Kuchen für Nachmittagskaffee zu Haus zu kaufen. Der Erlös des Kuchenverkaufs ist für die Finanzierung der Vesperkirche 2025 bestimmt, heißt es in der Mitteilung des Evangelischen Gemeindebüros Sigmaringen.

Während der Osterfeiertage, das heißt an den Gottesdiensten an Ostern, wird Ostergebäck angeboten. Auch hier geht der Erlös an die Vesperkirche 2025. Die Termine sind wie folgt:

Sonntag, 24. März, Palmarum: 9.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche mit Hohenzollerischer Liturgie und mit Abendmahl (Wein), im Anschluss Kuchenverkauf für die Vesperkirche.

Sonntag, 31. März, Ostersonntag: 7 Uhr Auferstehungsfeier bei der Josefskapelle mit dem Posaunenchor; 9.30 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, nach dem Gottesdienst Verkauf von Ostergebäck für die Vesperkirche; 10 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche mit dem Posaunenchor, danach Verkauf von Ostergebäck für die Vesperkirche.