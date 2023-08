Sigmaringen

Kriminalpolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Wegen sexueller Belästigung ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen gegen einen 46–Jährigen, der am Montagabend in einem Einkaufszentrum in der Georg–Zimmerer–Straße einer 23–Jährigen an den Hintern gefasst haben soll. Das teilt die Polizeimit.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 15:54 Von: sz