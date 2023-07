Sigmaringen

Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Sigmaringen ist eröffnet

Sigmaringen / Lesedauer: 2 min

Der siebenköpfige Vorstand des grünen Kreisverbandes im neuen Büro (von links): Hebbe Fischer, Hanna Stauß, Ina Schultz, Susi Petermann-Mayer, Mathis Hoheisel (hinten), Xenia Rebsam und Marika Marsovszki (vorne) (Foto: Bündnis90/Die Grünen Kreisverband )

In der Bahnhofsstraße in Sigmaringen hat die Eröffnung der Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Sigmaringen stattgefunden. In lockerer Atmosphäre begrüßten Xenia Rebsam, Vorsitzende des Kreisverbands, und Hanna Stauß, Beisitzerin des Vorstands, gemeinsam mit den fünf Vorstandskollegen die rund 30 anwesenden Gäste.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 09:28 Von: sz