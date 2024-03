Sigmaringen

Kreise fordern Nachbesserung bei Wasserstoffnetz

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

In einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordern zehn Landkreise aus den Regionen Schwarzwald, Breisgau, Oberschwaben und Südbaden Nachbesserungen im Wasserstoff-Kernnetz sowie die Förderung von Erzeugungsanlagen. Das gibt das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung bekannt.