Die Solidarisierung von Feuerwehren mit den Protesten der Landwirte sehen Kreisbrandmeister Michael Reitter und die Verantwortlichen des Kreisfeuerwehrverbands kritisch. Man wolle nicht in die kommunale Selbstverwaltung der Feuerwehren eingreifen, betonte Reitter gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“, die Kommandanten im Landkreis seien aber im Sinne des Neutralitätsgebots für die Thematik sensibilisiert worden.

Feuerwehrmann gibt Applaus

In der vergangenen Woche hatte die Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ sich wenig überraschend hinter einen Feuerwehrmann aus Berlin gestellt, der in Dienstbekleidung den vorbeifahrenden Landwirten mit Beifall und Laola-Welle seine Unterstützung signalisiert hatte. Ihm droht ein Disziplinarverfahren, weil er sich nicht an das Neutralitätsgebot gehalten habe. Dieses besagt, dass sich Feuerwehren parteipolitisch neutral verhalten und demnach auch keinen Protest gegen die Regierung unterstützen sollten.

Der Aufruf der Bauern-Initiative

Die Bauern-Initiative hat nun Feuerwehren aufgerufen, sich mit dem betroffenen Kameraden zu solidarisieren und dies wiederum mit einer die Proteste der Landwirte unterstützenden Aktion am kommenden Wochenende zu unterstützen.

Dabei sollen Feuerwehrautos auf die Höfe der Wachen gefahren werden, die Blaulichter einschalten und die Sirenen heulen lassen. Weil Sirenen rechtlich nur im Einsatz eingestellt werden dürfen, soll die Aktion als Funktionstest ausgerufen werden.

Pflichten ernst nehmen

„Das Grundrecht auf Demonstration und freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut der Demokratie“, so der Kreisbrandmeister. Die Feuerwehrangehörigen hätten Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten und Rücksicht auf die Pflichten im Feuerwehrdienst zu nehmen, etwa die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung.

Diese schreibe unter anderem vor, dass Sonderrechte wie Blaulicht und Martinshorn nur unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeübt werden dürfen. „Eine Verwendung zu Demonstrations- und Kundgebungszwecken gehört damit nicht dazu“, stellt Reitter klar.

Es sind keine Ambitionen bekannt

Dass tatsächlich eine Wehr aus dem Landkreis an der Aktion teilnehmen wollte oder will, ist ihm nicht bekannt. Weil es aber mehrere grundsätzliche Nachfragen von Kommandanten zu diesem Thema gegeben habe, hätte man dies aufgegriffen. So sollen die Verantwortlichen auf mögliche Anfragen vorbereitet werden.

Kommunen legen Aktionsradien fest

Bei den Feuerwehren handelt es sich laut Reitter um kommunale Einrichtungen der Städte und Gemeinden. Insofern obliege es den Kommunen, Tätigkeiten und Aktionsradien für ihre Feuerwehren auch abseits des aktiven Brandschutzes festzulegen.

So hält es die Sigmaringer Wehr

Die Sigmaringer Feuerwehr hält sich zurück, wie Kommandant Sven Glatter im Gespräch mit der SZ mitteilt. Die Order an die Feuerwehrleute sei bereits „vorgetippt“. Hintergrund sei - so hatten auch andere Städte wie Ravensburg kommentiert -, dass die Feuerwehr als kommunale Einrichtung politisch neutral sein muss. „Die Bauhofmitarbeiter demonstrieren ja auch nicht“, so Glatter. Wenn Feuerwehrleute privat demonstrieren wollen, sei das aber möglich, nur nicht in Amt und Uniform.